'Heerlijk Avondje' speelse uitvoering van seniorentoneel

Door Asta Diepen Stöpler

Toneel spelen, decors maken, script schrijven. Zeven senioren uit Zeist werken met zichtbaar plezier aan de voorstelling 'Heerlijk avondje'. De uitvoeringen zijn 3, 4, 6 en 10 december. "Superleuk om mee te doen. Nieuwe mensen zijn welkom."

ZEIST - 'Heerlijk Avondje' is een theaterproject van en voor Zeister senioren. Het is een initiatief van Hangplek voor Ouderen met Het KunstenHuis. Iedere dinsdagmiddag van half 2 tot half 4 repeteren de senioren en vrijwilligers van Hangplek voor Ouderen in het KunstenHuis. Momenteel leggen ze de laatste hand aan de december-voorstellingen. "Het thema is oud zijn in Zeist. Leeftijd kan een voedingsbodem zijn voor grappige situaties en schrijnende misverstanden, kijk maar naar Sinterklaas", aldus Kitty, een van de acteurs. "Ik vind het superleuk om mee te doen. De repetities, bedenken van het verhaal, maken van de kostuums gaan heel ontspannen. In het toneelstuk ben ik Rosalie en de rol is op mijn lijf geschreven. Ze is een pittige, actieve dame die van alles mee maakt."

David Groeneveld is schrijver/theatermaker van het toneelproject. "Het is een feuilleton met 4 reeksen voorstellingen. De verhalen houden verband met elkaar. De eerste reeks was in juli. Komende maand is de tweede serie. We schrijven het verhaal op basis van interviews met senioren. Met de nodige humor en zelfspot worden het mooie, herkenbare verhalen. We willen de senioren uitdagen om eerlijk te zijn over wat er wel en wat er niet meer gaat in hun leven."

De voorstellingen zijn in verzorgingshuizen in een vrije opstelling. "We spelen in de eetzaal, de acteurs zitten aan tafel bij de toeschouwers. Iedereen is welkom om te komen kijken, juist ook mensen van buitenaf", aldus Kitty en David. "We zoeken vrijwilligers voor het project: acteurs of mensen die decors of kleding maken. Het project is bedoeld voor mensen van 65 jaar en ouder. We willen hen een leuke, zinvolle activiteit bieden waarmee ze in contact komen met anderen en plezier maken. Iedereen is welkom."

Theaterproject van Hangplek voor Ouderen

De decembervoorstellingen van 'Heerlijk Avondje' zijn te zien:

dinsdag 3 december 14.30 uur Spathodea Oranje Nassaulaan; woensdag; 4 december 14.00 uur Wijkcentrum Noord Joh. van Oldenbarneveltlaan 103; vrijdag 6 december 15.00 uur De Looborch, Woudenbergseweg 42; dinsdag 10 december 13.30 uur De Koppeling De Clomp 1904. www.hangplekvoorouderen.nl in samenwerking met Het KunstenHuis en Meander Omnium.