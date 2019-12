Taalgroep voor mannen die nieuw zijn in Nederland

door Maarten Bos

In Wijkservicepunt De Koppeling in Zeist-West komt op dinsdagavonden een taalgroep voor mannen bijeen. De groep is bedoeld voor mannen die nieuw zijn in Nederland, graag anderen willen ontmoeten en daarbij Nederlands willen spreken. Het kan ook zijn dat een deelnemer al een taalcursus heeft gedaan maar nu wil blijven oefenen. Zij die belangstelling hebben kunnen zonder aanmelden binnenlopen. De bijeenkomsten zijn gratis en duren van 19.30 uur tot 20.30 uur. MeanderOmnium is verantwoordelijk voor de organisatie. De groep wordt bijgestaan door vrijwilligers.

Zeist - Voor vrouwen is er ook een dergelijke groep en wel van 10.00 uur tot 12.00 uur op de woensdagochtend in De Koppeling. Dat mannen met elkaar op deze manier aan de slag gaan is vrij nieuw. MeanderOmnium heeft speciaal gekozen voor een mannengroep omdat er veel activiteiten alleen voor vrouwen zijn.

Mannen maken een inhaalslag en worden ook buitenshuis (eventueel buiten het werk om) actiever. 19 november j.l. was het zelfs Internationale Mannendag. Een van de doelen van die dag is mannen aan de praat te krijgen over hun gevoelens. Als ze samen zijn kan dat nogal eens lukken.

Nederlands leren

Abdi Abdellah is 21 en afkomstig uit Somalie. Hij bezoekt de groep al acht maanden. Hij zegt: "Ik wil mijn Nederlands verbeteren en mensen ontmoeten. We worden bijgestaan door zo' n vijf vrijwilligers. Het aantal deelnemers varieert per keer. We praten veel, maar oefenen ook individueel. Door deel te nemen aan de groep heb ik mijn taal kunnen verbeteren en heb ik meer geleerd over de Nederlandse cultuur. Ik doe zelf vrijwilligerswerk via de Vrijwilligerscentrale Zeist. De deelnemers komen uit Somalie, Eritrea, Syrie, Iran en andere landen. Voor sommigen is het ook belangrijk hier te komen i.v.m eenzaamheid. Er is veel op taalgebied in Zeist maar lang niet iedereen weet het te vinden".

Vrijwillligers

Erna de Boer is 1 van de vijf vaste vrijwilligers die de groep begeleiden. Zij doet dit werk al vanaf de start van de groep. Zij komt elke dinsdag en vertelt dat zij zich graag als vrijwilliger wil inzetten voor deze groep omdat de deelnemers erg enthousiast en gemotiveerd zijn om Nederlands te leren.