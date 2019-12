Celeritas speelde onder hun kunnen

Na de nederlaag vorige week tegen de Meeuwen zijn de mannen van Celeritas er wederom niet in geslaagd om tot winst te komen. In eigen hal kwamen de reseves van het Amsterdamse studenten team van US op bezoek, een ploeg die lager dan Celeritas in de rangschikking stond. Een mooie gelegenheid om de punten in eigen huis te houden. Al direct waren het de studenten die Celeritas hun wil oplegde, met snel en zeer beweeglijk aanvalsspel werd Celeritas overklast, Ook hun verdediging met een sterke blokkering vormde voor de Celeritas aanval een grote hindernis. Om toch tot doeltreffend resultaat te komen kwamen er schotpogingen die geen enkele kans maakten, er werd te geforceerd gespeeld zonder enig resultaat. Met als gevolg een 7-16 achterstand met de rust. Na rust ging het bij Celeritas wel wat beter, de opgelopen achterstand werd niet groter maar het vertoonde spel was beneden het niveau wat Celeritas kan brengen. Halverwege de tweede helft kon Celeritas wat terug doen maar de achterstand was te groot om US in gevaar te brengen. Met nog ruim 7 minutente spelen bij de stand 19 - 25 werd het spel een geruime tijd onderbroken door een ernstige blessure van Rick Bruggeman. Op advies van de aanwezige artsen diende Rick te blijven liggen tot dat de ambulance hem naar het ziekenhuis zou brengen. Na dat de resterende minuten waren uitgespeeld stond er voor Celeritas een 24 - 29 nederlaag op het scorebord. Positief was het bericht dat Rick Bruggeman na een scan het ziekenhuis mocht verlaten.Of hij zaterdag inzetbaar is tegen lijstaanvoederder Groene Ster is twijfelachtig.