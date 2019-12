De Ezelsociëteit - Twee fluffy nieuwe ezels

Kobus (rechts) is nog beduusd door de verhuizing. Zijn jonge vriend Rico is juist geprikkeld en nerveus. (Foto: )

Merries Eefje, Maja en Juliëtte zijn verhuisd naar een mooi pleegadres. Ook Tamara is uitgeplaatst. Het is gelijk een stuk rustiger in de kudde, vooral rond etenstijd. Want Eefje en Maja stonden altijd te trappelen bij het hek als er een kruiwagen met hooi aan kwam.

Zeist - Ze vielen er direct op aan en blokkeerden de doorgang. En Tamara ziet er met haar lange bruine haren uit als een dame, maar zo gedroeg ze zich niet. Ze trapte bij de hooiruif iedereen uit haar buurt.

Nieuwkomers zijn Rico van 5 en Kobus van 25 jaar. Opgehaald bij een kinderboerderij die op korte termijn een nieuwe plek voor ze zocht. Tijdens etenstijd is het nu weliswaar rustiger in de kudde, maar deze nieuwe ruinen komen nog niet aan hun portie hooi. Dus staan ze af en toe apart, met hun eigen hooi. Dan hebben ze even rust.

Want Rico staat op scherp, hij ziet, hoort en schrikt van alles in zijn omgeving. Nerveus houdt hij Kobus in de gaten. Kobus lijkt wat beduusd door de verhuizing. Er is in korte tijd veel veranderd op zijn oude dag. Hij geniet al wel voorzichtig van aandacht en knuffels van vrijwilligers. Gelukkig maar, want hij en Rico hebben een hoge aaibaarheidsfactor.

Hartelijke ezelgroet, Emmy