Archeologische vondsten Austerlitz

door Carol Dohmen

Van wetenschappelijke waarde

Voorafgaand aan de bouw van een nieuwe wijk en het multifunctionele centrum in Austerlitz is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt de vondsten uit het archeologisch gezien jonge gebied. Dr Jos Bazelmans, hoofd archeologie van het RCE, lichtte de waarde hiervan toe tijdens een lezing in Het Lokaal.

Austerlitz - De klassieke archeologie richt zich op de periodes vóór 1500 na Christus. Uit die tijd zijn weinig geschreven bronnen en de vondsten zijn essentieel om het leven uit die betreffende periode in te kleuren. Maar hoe zit het met zogenaamde 'jonge archeologie'? Bazelmans: "Gezien de kosten voor grootschalig, archeologisch onderzoek vind ik het als onderzoeker belangrijk die vraag te stellen. Wat levert het aan nieuwe informatie op?"

Bazelmans vergeleek vondsten uit twee militaire kampen: Austerlitz en Oirschot. Tussen het bestaan van de kampen zit een verschil van een kleine 30 jaar, terwijl er vergelijkbare voorwerpen zijn gevonden: kleipijpen, munten en horlogesleutels. Het zijn ook nog eens vondsten die in grote hoeveelheden zijn aangetroffen, kortom, een schat aan mogelijkheden voor de wetenschappelijk geïnteresseerde archeoloog, die daarmee verschillende eigenschappen met elkaar kan vergelijken.

Bazelmans nam de toehoorders mee in de resultaten die zijn onderzoek opleverde. Uit metingen bleek dat de ketels -waar de tabak in gaat- van de pijpen in de loop der jaren ietsje groter te zijn geworden. Het kan nauwelijks toeval zijn dat er een verband is gevonden met de prijs van tabak: hoe duurder de tabak, hoe kleiner de ketel. Bazelmans: "Het is bijzonder om die pijpen te onderzoeken. In tegenstelling tot de huidige tijd, waarin roken steeds minder wordt geaccepteerd, was het toen juist een sociale bezigheid waarmee vriendschappen werden bekrachtigd. Door het type pijp en de exacte vindplek met elkaar te vergelijken, kunnen we constateren dat er vriendschappen bestonden tussen militairen van verschillende rangen."

De bijdrage van grootschalig onderzoek is volgens Bazelmans meervoudig. Door de burgers actief uit te nodigen tijdens het werk, zoals ook in Austerlitz is gebeurd, wordt als het ware een nieuwe herinnering aan een toch al bijzondere plek toegevoegd. Inhoudelijk geeft het extra informatie over het leven van gewone mensen, zoals soldaten en marketensters. Over deze mensen is doorgaans veel minder informatie te vinden in de geschreven bronnen.

Wat Austerlitz betreft: "Het is een uniek kamp, hiervan is er maar één in Nederland. We weten dat er voor en na de tijd van het kamp niet veel op die plek gebeurde, dus alles wat je vindt, komt uit die periode van drie jaar. Dan weet je zeker dat alles bij elkaar hoort." De onderzoekers gaan publiceren in archeologische tijdschriften. De Stichting Lokaal Austerlitz maakt zich hard een deel van de voorwerpen in het nieuwe dorpshuis als permanente tentoonstelling op te nemen.