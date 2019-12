Woning Laan van Vollenhove in Zeist gesloten na drugsvondst

Bij een huiszoeking in een woning aan de Laan van Vollenhove in Zeist trof de politie softdrugs en harddrugs aan. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor planmatige verkoop van de drugs. Verder zijn er voorwerpen gevonden die gebruikt kunnen worden als afschrikmiddel of wapen. In het huis is een verdachte aangehouden. Op basis van de Opiumwet sloot burgemeester Koos Janssen de woning voor een periode van 6 maanden.

De verdachte zit in voorlopige hechtenis. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De bewoners is de toegang tot de woning ontzegd.

Noodzakelijk

Het belang van de handhaving van de openbare orde maakt sluiting van de woning noodzakelijk. Andere bewoners in de directe omgeving kunnen ongewild geconfronteerd worden met criminele activiteiten in hun woonomgeving en daarvan overlast ondervinden. Bovendien wordt met het sluiten van de woning de bekendheid van de woning in het drugscircuit en de georganiseerde drugshandel doorbroken en beëindigd.

Bel bij vermoedens van drugshandel altijd de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)