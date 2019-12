Saestum vrouwen als nummer 1 de winterstop in

De vrouwen van s.v. Saestum zijn winterkampioen. Vrouwen 1, uitkomend in de Topklasse, bezet na 11 competitiewedstrijd de bovenste plaats met 31 punten uit 11 wedstrijden. Vrouwen 2 staat bovenaan in de Hoofdklasse, wel moet het de titel winterkampioen delen met RCL. Beide ploegen hebben 19 punten uit 11 wedstrijden.

ZEIST - Saestum Vrouwen 1 heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De ploeg van trainer Janneke Bijl behaalde maar liefst 31 punten uit 11 wedstrijden op het allerhoogste amateurniveau. Naaste belagers voor het kampioenschap zijn Eindhoven AV en DTS Ede die volgen op respectievelijk 6 en 7 punten. Bijl: "We zijn ten opzichte van vorig jaar een paar vaste waarden kwijt, maar hebben dat goed weten op te vangen door talenten door te laten stromen. De afgelopen wedstrijden zijn we goed naar elkaar toe gegroeid en hebben we als team flinke stappen gemaakt. De grote uitslagen zijn mooi, maar ik ben met name trots op de resultaten tegen directe concurrenten als DTS, Ter Leede en Eindhoven. Wedstrijden die we met een vernieuwde en vrij jonge ploeg winnend wisten af te sluiten." Bijl verwacht een mooie, maar spannende tweede competitiehelft: "Zes punten voorsprong in de competitie is mooi, maar niet genoeg. We hebben zaterdag gevierd dat we een goede seizoenshelft hebben gedraaid, maar weten dat er hard geknokt moet worden om ons doel te bereiken. Maar eerst wacht zaterdag 14 december om 13.00 uur Eindhoven AV voor de beker."

Ook Saestum Vrouwen 2 draait goed. Het team, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Hoofdklasse, door ongeslagen kampioen te worden in de 1e klasse, staat gedeeld eerste. Het beloftevolle team van trainer Fabian Veldwijk verspeelde in de beginfase punten, maar had de laatste weken de stijgende lijn te pakken. Veldwijk: "In de Hoofdklasse zaterdag kan iedereen van elkaar winnen, dat maakt het ongemeen spannend. Tevens staat er in de U19 veel talent te trappelen om de stap te maken richting vrouwenselectie. In de nieuwe Hoofdklasse Top die dit seizoen nieuw is om voldoende weerstand te creëren voor deze talenten is dit team als 2e geëindigd. 1x verliezen en 4x gelijk is prima in het kader van opleiding, maar wat scherper zijn als team had een winterkampioenschap opgeleverd. Ontwikkeling staat centraal voor deze talenten uit de regio. Trainer Lucas van der Snel; "Mooi om te zien dat talenten uit de regio Saestum zien als de place to be qua ontwikkeling.

Nominatie

Het gaat dus goed met de club uit Zeist. Sportief gezien worden er goede resultaten behaald, maar ook buiten het veld kan de vrouwentak in de prijzen vallen. Saestum Vrouwen 2 is door de gemeente Zeist voor de Zeister Sportsterren genomineerd als Sportploeg van het jaar 2019. Het tweede team van Saestum werd vorig jaar ongeslagen kampioen in de landelijke 1e klasse. Vanaf maandag 9 december tot 15 januari mag iedereen stemmen op zijn of haar favoriet op www.sportiefzeist.nl/stemmen

Geen winterstop

Voor de vrouwenselectie van Saestum is het nog geen winterstop. Aankomend weekend komen beide teams op het sportpark aan de Noordweg in Zeist nog in actie voor de beker. Vrouwen 1 neemt het om 13.00 uur op tegen Eindhoven AV, een directe concurrent in de Topklasse. Het tweede team speelt om 15.15 uur tegen competitiegenoot Oranje Nassau. Twee mooie affiches om het kalenderjaar 2019 mee af te sluiten.

N.B. Op de foto missen Tami Groenendijk, Clara van Ardenne en Marijn Nijland. Zij kwamen op het moment van het maken van de foto uit voor Vrouwen 2.