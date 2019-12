Verslag Volleybal Odijk week 07 december

Dames VC Kromme Rijn Volleybal stomen door.

De dames van volleybalvereniging VC Kromme Rijn blijven goed presteren in de Nevobo competitie. Met weer een klinkende overwinning werden 5 punten bijgeschreven in de ranglijst en blijven daarmee koploper.

Tegen VV Utrecht werd een goede wedstrijd gespeeld. Set 1 en 2 moest er nog om de punten worden gevochten. Maar vanaf set 3 was het kwaliteitsverschil duidelijk. Een verdiende winst kon op het scorebord worden genoteerd : 4–0. Daarmee kan met een positief gevoel de winterstop worden ingegaan. De dames gaan uiteraard spelen om zo lang mogelijk mee te doen voor het kampioenschap.

De heren daarentegen zitten in zware tijden. Ze spelen dit seizoen in een poule met teams uit de westelijke regio die klaarblijkelijk toch wat sterker zijn. Tegen Limes werd goed volleybal gespeeld maar elke set ging nipt verloren waardoor met 0–4 werd verloren. De terugkeer na blessure van coach Gerard binnen de lijnen mocht niet baten. De heren vertrouwen erop dat ze met een fitte selectie in de 2e seizoenhelft meer punten kunnen pakken om kampioen van het rechter rijtje te kunnen worden.

De heren in de Zeister Volleybal Competitie traden met een invallersteam aan tegen kampioen Spik & Span. Daar was géén eer tegen te behalen. Maar er werd ter dege een leuke wedstrijd gespeeld tegen de oud-Cito Zeist mannen.

Het 3e ZVC-Mixteam speelde vrijdagavond in Zeist tegen Cologic. Deze tegenstander staat altijd garant voor een leuke wedstrijd om de punten. Dit keer bleef VCKR aan de goede kant van de score. Met een 2–1 winstpartij kon het weekend worden ingegaan.

VC Kromme Rijn biedt volleybal voor alle leeftijden en elk niveau. Van jong tot oud, van recreant tot competitiespeler. Kijk op www.vckrommerijn.nl .

Inlichtingen via 06–5100 0187. Of mail naar secretaris@vckrommerijn.nl .