Persbericht informatiebijeenkomst Heel Zeist Isoleert bij Kunstenhuis op 12 december

Informatiebijeenkomst collectieve isolatieactie 'Heel Zeist Isoleert' op 12 december in het Kunstenhuis

Een lekker warm huis begint met goede isolatie!

Mijn Groene huis organiseert een informatieavond over isolatiemogelijkheden en de collectieve isolatie-actie Heel Zeist Isoleert op 12 december in het Kunstenhuis, Egelinglaan 2B. Ook informeren we bewoners over de landelijke Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) die vanaf september aangevraagd kan worden. Daarnaast zal een van de bewoners uit de wijk Patijnpark vertellen over zijn ervaringen met het isoleren van zijn huis. Alle bewoners uit de gemeente Zeist zijn van harte welkom.

Locatie: Kunstenhuis, Egelinglaan 2 B

Datum en tijd: donderdag 12 december, start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

De collectieve isolatie-actie 'Heel Zeist Isoleert'

Mijn Groene Huis helpt bewoners met het maken van de goede keuze. Er is een isolatiebedrijf geselecteerd op basis van een goede prijs/kwaliteitverhouding. Voor alle bewoners van Zeist is een aantrekkelijk collectief aanbod van spouwmuur-, vloer- en bodem isolatie beschikbaar. Meedoen met de actie levert dus ook prijsvoordeel op. En als buren eveneens besluiten hun woning te isoleren levert dat nog extra voordeel op. In de afgelopen vier jaar hebben honderden huiseigenaren meegedaan aan deze actie en isolatiemaatregelen laten uitvoeren.

Kijk voor meer informatie en deelname aan de actie ook op www.heelzeistisoleert.nu. Opgeven voor de bijeenkomst kan via de website of via contact@mijngroenehuis.nu

Mijn Groene Huis

Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist en dé onafhankelijke partij van de gemeente Zeist (Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ter Heide) die huiseigenaren helpt bij het zorgeloos duurzaam verbeteren van hun huis. Kijk voor meer informatie op: www.mijngroenehuis.nu en vind ons op Facebook, Twitter, Nextdoor en Instagram: @mijngroenehuis