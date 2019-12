Vrijwilliger van het jaar gekozen

Harry van Dijk met in zijn hand een stoeptegel met zijn naam erop. De tegel wordt begin 2020 geplaatst op de Walk of Fame. Foto: Vera van der Paardt (Foto: Vera van der Paardt)

door Maarten Bos

Harrie van Dijk winnaar 2019

Zeist - Op 7 december was het de Internationale Dag van de Vrijwilliger. Juist op die dag werd in Zeist de prijs uitgereikt voor de Vrijwilliger van het Jaar. De toekenning van de eretitel vond plaats tijdens een High Tea in Hotel Theater Figi in Zeist. De verkiezing was georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Zeist, die onder Meander Omnium valt. In de zaal waren zo'n 150 vrijwilligers aanwezig. Vier van hen waren genomineerd. Die vier waren gekozen uit 24 voorgedragen kandidaten. Het was het tweede jaar op rij dat de verkiezing werd gehouden.

Een zeskoppige jury had uit de 24 voordrachten de selectie van vier gemaakt. Vervolgens hadden meer dan 1000 Zeistenaren een stem uitgebracht op de kandidaat van hun voorkeur. Dat kon via de website van Meander Omnium. Ook de prijswinnares van 2018 was jurylid. De verkiezing had twee sponsors, de Rotary Club Zeist en het Elize Mathilde Fonds. Dankzij hun steun kon de uitreiking plaatsvinden in Figi. Door de toestroom van belangstellenden was een grote zaal zeker een vereiste.

De prijs werd uitgereikt door de Zeister wethouder van Welzijn en Cultuur, Marcel Fluitman. Fluitman gaf aan grote waardering te hebben voor alle aanwezige vrijwilligers. 1 vrijwilliger sprong er dan nog boven uit en dat was dit jaar Harrie van Dijk. Hij is als vrijwillliger actief op vier verschillende plekken. Je kunt Harrie ontmoeten bij de Wereldwinkel, de Weggeefwinkel, de Rooms-Katholieke Parochie Sint Maarten in Zeist en bij tuintjes in Huis ter Heide. Harrie voldeed aan de 4 criteria die aangelegd werden voor de winnaar: hij levert een positieve bijdrage, brengt mensen bij elkaar, heeft een voorbeeldfunctie en hij treedt verbindend op. Harrie is een bekend figuur in Zeist.

De bezoekers kregen na afloop van de High Tea alle nog een kleine, duurzame attentie mee naar huis. De prijs voor Vrijwilliger van het Jaar is een stoeptegel met de naam van de winnaar erop. Deze tegel wordt begin 2020 gelegd in de Walk of Fame bij de Slotlaan. Ook bij die gebeurtenis zal de wethouder aanwezig zijn.