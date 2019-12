"Meer belangstelling van inwoners voor geschiedenis"

door Asta Diepen Stöpler

"Veel mensen zijn zich niet bewust van hun band met hun woonomgeving. Maar als er iets in gewijzigd wordt, dan merken ze hoeveel ze om hun buurt geven." Voor Fons Asselbergs zijn de inwoners van Zeist de belangrijkste doelgroep in zijn functie als voorzitter van het Geheugen van Zeist (GvZ).

Zeist - Asselbergs is sinds enkele maanden de nieuwe frontman van het GvZ. Als voormalig directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg kent hij Zeist goed. "In mijn 12 jaar bij de Rijksdienst heb ik Zeist goed leren kennen. Er is in de loop van de jaren veel ten goede veranderd: Het Rond, Het Slot, Slotlaan om enkele voorbeelden te noemen. Het verhaal van Zeist onderscheidt zich van dat van andere gemeenten door onder meer Het Slot, de Zilverkamer, Wegh der Weegen, Hernhutters Museum. Ook Austerlitz, Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide hebben hun mooie geschiedkundige verhalen en locaties. De historische verenigingen daar zijn actief en creatief."

Om het erfgoed te bewaren voor nu en de toekomst, is in 2017 het GvZ opgericht. Elf historische organisaties werken sindsdien samen om de Zeistenaren kennis te laten maken met de lokale geschiedenis. "Mijn ervaring is dat hoe meer je van je woonplaats weet, hoe meer je je ermee verbonden voelt en je er des te beter voor wilt inzetten. Asselbergs ziet dan ook graag dat meer Zeistenaren kennis nemen van de lokale geschiedenis. We zijn hard aan het werk om alle inwoners jong en oud zoveel mogelijk plezier te geven aan de geschiedenis van Zeist." Dit gaat op uiteenlopende manieren, zoals door middel van tentoonstellingen, museum, archieven, activiteiten in landschappen en gebouwen. En evenementen als de Open Monumentendag en de Historische Doe Dag, gecombineerd in het Historisch Weekend van midden september.

"Het GvZ werkt hard aan grotere, intensievere deelname van het publiek aan onze activiteiten, onder meer door interessante, aansprekende activiteiten en goede communicatie", besluit Asselbergs.

Geheugen van Zeist

In het Geheugen van Zeist zitten de volgende erfgoedpartners: Bibliotheek Idea, gemeente Zeist, Historische Vereniging Den Dolder, Het Hernhutter Huis, Oude Algemene Begraafplaats Zeist, Slot Zeist/Figi, Gilde Zeist rondleidingen, Zilverkamer, Lokaal Austerlitz, Wegh der Weegen, Zeister Historisch Genootschap.