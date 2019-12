10 december 2019

Rotonde op N224 voor ontsluiting Austerlitz

De provincie Utrecht en de gemeente Zeist gaan de ontsluiting van Austerlitz op de N224 verbeteren. Hiervoor komt een rotonde in de plaats van de bestaande kruising Austerlitzseweg met de N224. Inwoners van Austerlitz hebben al langer behoefte aan een betere en verkeersveiligere ontsluiting van Austerlitz op de N224. Een exacte uitvoeringsdatum is nog niet bekend maar het streven is om de uitvoering in 2020 gereed te hebben.

Door een betere ontsluiting van Austerlitz blijft Austerlitz goed bereikbaar. Mobiliteit is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling, voor werk, voor opleiding, maar ook voor sport, cultuur en recreatie en natuurlijk voor persoonlijk contact. De rotonde biedt de oplossing waardoor de verkeersveiligheid, de doorstroming en bereikbaarheid wordt verbeterd.

Voor de aanpassing van de kruising moet wat bestaand groen worden weggehaald, maar dat is gelukkig beperkt en wordt in overleg met Staatsbosbeheer ergens anders gecompenseerd. In overleg met enkele groene groepen is de voorkeur gegeven aan het behoud van de huidige laanstructuur. Er worden dus geen bomen uit die laanstructuur verwijderd. Dat heeft geleid tot de plek waar nu de rotonde bedacht is.

De rotonde Austerlitz wordt gerealiseerd door de gemeente Zeist dankzij subsidie van de provincie Utrecht. Hierin is de gemeente Zeist de kartrekker voor alle betrokkenen. Om de samenwerking en deze werkwijze vast te leggen tekenen de provincie Utrecht en de gemeente Zeist hiervoor een zogenaamde bestuursovereenkomst.

De bestaande bushalten, nu gelegen aan de Austerlitzseweg, worden verplaatst naar de rotonde. De halten worden daardoor beter zichtbaar en zo veiliger voor de gebruikers. Ook komt er een fietsenstalling bij de bushalten. Om te komen tot het ontwerp zoals dit er nu ligt, is overleg geweest met vertegenwoordigers van de groene groepen, met de vereniging Austerlitz Belang, de verkeerscommissie Austerlitz, Staatsbosbeheer en met de KNVB.

Ook in de voorbereiding van de werkzaamheden voor de rotonde blijft de gemeente met deze partijen in gesprek. Inwoners van Austerlitz ontvangen in het eerste kwartaal van 2020 een uitnodiging voor een informatieavond over de aanleg van de rotonde.