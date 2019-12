Spoorwegovergang Odijkerweg bij station Driebergen-Zeist maandag definitief dicht

Aanstaande maandag 16 december wordt de overweg Odijkerweg bij station Driebergen-Zeist definitief afgesloten voor alle verkeer. De Odijkerweg loopt dan van beide kanten richting de voormalige overweg dood. Op maandagochtend staan er verkeersregelaars om het begin van deze nieuwe situatie in goede banen te leiden. Het is al lange tijd bekend dat deze overweg gaat sluiten en nu is het dan eindelijk zover. Weer een overweg minder.

Vanaf maandag 16 december vier rijbanen onderdoorgang Hoofdstraat

Ook op maandag 16 december zullen beide zogenoemde tunnelbakken van de onderdoorgang open worden gesteld, waardoor 4 rijbanen beschikbaar komen. Tevens wordt ook de Stationsweg in de definitieve vorm vrijgegeven. Door nieuwe verkeerslichten op de kruising tussen Hoofdstraat en Stationsweg kan verkeer komend vanaf de Stationsweg per 16 december ook linksaf richting Zeist. Nog een flinke mijlpaal voor de omgeving.

Laatste werkzaamheden: fietsers rijden tijdelijk om via Hoofdstraat 26

Afgelopen maanden is er veel werk verzet. De monumentale en de nieuwe perronkappen zijn geplaatst, de nieuwe fietsbrug is ingehangen en de eerste bomen zijn geplant. Het fietspad onder het spoor door, als verbinding tussen zuid en noord, gaat op 2 maart open. Tot die tijd worden fietsers komend vanuit Odijk richting Zeist omgeleid via de fietsoversteek via Hoofdstraat 26 (nabij A12) en de fiets onderdoorgang. Medio februari 2020 gaat de fietsenstalling open, en er komt nog een 9-daagse buitendienststelling vanaf 22 februari 2020. Er rijden dan geen treinen. Dat is onder meer nodig om de 4-sporigheid te realiseren.

In Maart 2020 is het nieuwe stationsgebied klaar.

Samenwerking

Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal en krijgt door de vele bomen die worden geplant een landgoeduitstraling die aansluit bij de omgeving.

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail en Arcadis.

Hoofdaannemer BAM bouwt het nieuwe stationsgebied in opdracht van ProRail.