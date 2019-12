Nominaties Zeister Sportsterren bekend

De 9 sporters, 3 vrijwilligers en 3 teams die kans maken op een Zeister Sportster zijn bekend. Afgelopen maandag kon het publiek van start gaan met stemmen via www.sportiefzeist.nl/stemmen op hun favoriet.

Sporters en vrijwilligers die een bijzondere prestatie hebben geleverd konden sinds deze zomer worden voordragen voor de Zeister Sportsterren. Onlangs heeft de jury de 15 genomineerden gekozen en de helft van het aantal punten verdeeld. Het publiek bepaalt de andere helft van de punten. De winnaars worden op 5 februari bekendgemaakt tijdens een feestelijke avond bij de Biga Groep.

"Met de Zeister Sportsterren willen we bijzondere sportprestaties een extra podium geven." zegt Sander Jansen, wethouder Sport. "Letterlijk en figuurlijk, dus stem vooral op jouw favoriet, deel het op social media en iedereen is welkom om 5 februari bij de feestelijke uitreiking aanwezig te zijn!"

De jury bestaat uit Olympisch hockeyster Eva de Goede, wereldkampioen judo Noël van 't End, sportjournalist Stan Bos, oud-winnaar Zeister Sportman Mark Kromeich en lid adviesraad Sportief Zeist Gerrit van Rijssen.

Genomineerden:

Talent: Zeno de Boer | Merijn Scherpkamp | Samuel Leenders

Sportploeg: Les Cailloux 1 | Saestum vrouwen 2 | Cito vrouwen 2

Vrijwilliger/Coach/Trainer: Jeroen Sleijfer | Jan van Koetsveld | John Geerets

Sportvrouw: Joska le Conte | Ylonne Post | Romy van Veen

Sportman: Adriaane Idrissi Chiour | Papito Reigina | Jip de Ruiter

Stemmen kan tot en met 15 januari via www.sportiefzeist.nl/stemmen. Iedereen is welkom om 5 februari aanwezig te zijn bij de uitreiking, aanmelden hiervoor kan via Sportief Zeist