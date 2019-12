Spoedsluiting café Ladada

Burgemeester Koos Janssen heeft besloten om café Ladada aan de 2e Dorpsstraat 44 in Zeist vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot en met 6 januari 2020 te sluiten.

In het verband met het belang van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester tot sluiting bevolen. De spoedsluiting van Ladada geeft de ondernemer de mogelijkheid zich te beraden over zijn bedrijfsvoering en toelatingsbeleid. Afhankelijk van zijn plannen volgt rond 6 januari 2020 mogelijk een nieuw besluit.

De Drank- en Horecavergunning van La Dada is eerder voor een periode van 12 weken geschorst vanwege het driemaal overtreden van de 18 min regel in de Drank- en Horecawet. In die periode was Ladada in de meeste weekenden gesloten. Voor het afgelopen weekend werd de schorsing beëindigd en was La Dada weer open. De gemeente heeft van de politie een rapportage over dat weekend ontvangen waaruit (samengevat) het volgende bleek:

- Er was in de nacht van vrijdag op zaterdag in het café een stevig geweldsincident met betrokkenheid van iemand die bij binnenkomst al te veel drank op had.

- Er was in de nacht van zaterdag op zondag een dreigende sfeer bij het sluiten van Ladada (vanwege een incident). Ook in de omgeving was dit te merken.

- Voor het eerst na 12 weken was er weer een toestroom van jeugdig overlastgevend en deels dronken/aangeschoten publiek in de omgeving.