provincie Utrecht lanceert prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’

Op maandag 16 december 2019 heeft de provincie Utrecht de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst' gelanceerd. Het Fietspad van de Toekomst is het traject tussen Utrecht Science Park en Wageningen. Met deze prijsvraag worden zowel bedrijven als particulieren opgeroepen om innovatieve ideeën in te brengen die het fietsen aantrekkelijker maken. Ideeën kunnen tot en met 3 februari 2020 worden ingezonden via www.fietspadvdtoekomst.nl, waarna ze door een onafhankelijke jury worden beoordeeld. Deelnemers maken niet alleen kans op mooie prijzen, de beste ideeën worden ook uitgevoerd!

Fietsen aantrekkelijker maken

De route ligt grotendeels langs de N225 en maakt deel uit van de nog te ontwikkelen regionale snelfietsroute tussen Utrecht en Veenendaal. De provincie Utrecht biedt op deze verbinding ruimte om fietsinnovaties te testen. Gezocht wordt naar vernieuwende ideeën die het fietsen aantrekkelijker maken. De beste ideeën worden geselecteerd en op of rondom het fietspad uitgevoerd en getest in de vorm van een pilot.

Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit bij de provincie Utrecht: "De provincie Utrecht barst van de fietsambities. De realisatie van Het Fietspad van de Toekomst draagt bij aan onze ambitie om van Utrecht dé fietsregio van Europa te maken. Ik ben ontzettend benieuwd naar de inzendingen van zowel particulieren als bedrijven in de regio. Met deze innovaties zorgen we er samen voor dat het fietsen aantrekkelijker wordt en bovendien maken we onze regio beter bereikbaar."

Iedereen kan meedoen

Om een goede samenwerking en verbinding met de regio aan te gaan, wordt de prijsvraag zowel bij particulieren als bij bedrijven onder de aandacht gebracht. Inzendingen worden door een onafhankelijke jury, bestaande uit Harry Boeschoten (programmadirecteur Groene Metropool, Staatsbosbeheer), Boudewijn van Uden (Directeur Corporate Communicatie, a.s.r.), Kees van Luijk (Hoofd Centrum Milieukwaliteit, RIVM), Ruut van Rossen (Hoofd Campusbeheer, Universiteit Utrecht), Bianca de Wit (Environmental Manager, Triodos Bank) en juryvoorzitter Marco te Brömmelstroet (Professor Urban Mobility Futures, UvA) per categorie beoordeeld.

Binnen de categorie 'particulieren' selecteert de jury de beste vijf ideeën. Aan hen wordt een totaal van € 5.000,- prijzengeld uitgereikt. Daarnaast is er een elektrische fiets te vergeven aan de winnaar van de publieksprijs, deze wordt via een online en openbare stemming door het publiek gekozen. De stemming is van 19 februari tot en met 3 maart 2020.

Tot slot beoordeelt de jury de beste drie ideeën van alle inzendingen, dus zowel van bedrijven als particulieren. Hiermee maakt men kans dat hun idee daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hiervoor is een ontwikkelbudget van maximaal € 50.000,- per idee gereserveerd.

Op 9 maart 2020 vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst', de voorwaarden en de planning zijn te vinden op: www.fietspadvdtoekomst.nl

Goedopweg in de regio Utrecht

Goedopweg werkt met de provincie Utrecht aan de prijsvraag 'Het Fietspad van de Toekomst'.

In Goedopweg werken de Provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.