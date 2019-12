Celeritas mannen gered door de klok

In de laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft en tevens de laatste wedstrijd in 2019 kregen de Bunnikse mannen Ventura uit Schiedam op bezoek, een ploeg lager geklasseerd. Dat Ventura een treedje lager acteerd dan Celeritas bleek niet in deze wedstrijd, de eerste helft waren het de Schiedammers die zelfs het wedstrijdbeeld beheersten. Voor dat er een kwartier was verstreken keek Celeritas tegen een 3 - 6 achterstand aan, heel langzaam kwam Celeritas naderbij in de laatste tellen voor rust kwam Celeritas op 8 - 8. Terug uit de kleedkamer een overtuigend Celeritas dat na 3 minuten een 12 - 8 voorsprong nam, deze voorsprong van 4 doelpunten bleef gehandhaafd tot de laatste 10 minuten bij 19-15. In die slotfase kwam Ventura terug hierbij geholpen door het onrustige spel van Celeritas met in de aanval veel slordigheden en het niet uitspelen van de aanvalspatronen. Het hierdoor ontstane balverlies werd afgestraft waardoor de gasten terug kwamen tot 20-19. In de laatste minuut kreeg Ventura nog kansen om gelijk te komen met het wankelende Celeritas. De zoemer voor het eindsignaal klonk vooor Celeritas als muziek. Op 5 januari komt de handbalcombinatie Zeeland in de Tol op bezoek voor het begin van de tweede competitiehelft.