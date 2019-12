Verslag VOLLEYBAL voor krant van VC Kromme Rijn Odijk

De laatste competitie wedstrijden van volleybalvereniging VC Kromme Rijn dit jaar zijn gespeeld. Met redelijk goede resultaten.

De Nevobo heren moesten ver rijden naar Boskoop maar ze konden wel een 4–0 winst mee naar Odijk nemen. Tegen staatclub Timeos werd een aardige wedstrijd gespeeld. De hele wedstrijd stonden de heren op voorsprong. Alleen de 4e set moest vanaf 21–21 om de punten worden gestreden. Maar dat liep goed af voor VCKR.

De Nevobo dames hadden een lastige uitwedstrijd in Zeist tegen Cito. De wedstrijd begon goed met winst van de 1e set. Daarna kregen de dames het lastig. De eigen aanval leverde te weinig punten op. Met verlies van set 2 en 3 tot gevolg. In set 4 knokten de dames zich terug in de wedstrijd en deze werd te nipt gewonnen. De vijfde en beslissende set kwam VCKR direct op achterstand en die kon niet meer worden goedgemaakt. Eindstand dus 3–2 voor de thuisploeg.

De heren in de Zeister Volleybal Competitie traden aan tegen De Treffers. De wedstrijd kende in set 1 en 2 een spannend verloop. In set 3 was de tegenstand gebroken en zo kon VCKR de match winnend afsluiten met een 2–1 zege.

Het 1e ZVC-Mixteam speelde donderdagavond in Odijk tegen Yumbo. Deze tegenstander staat onderaan de ranglijst. Het werd een reguliere 3–0 zege.

De teams gaan zich nu opmaken voor het jaarlijkse Oliebollentoernooi op maandag 30 december. Het toernooi is reeds volgeboekt met 24 teams. De Oliebollenbakkers kunnen de inkopen gaan doen.

VC Kromme Rijn biedt volleybal voor alle leeftijden en elk niveau. Van jong tot oud, van recreant tot competitiespeler. Kijk op www.vckrommerijn.nl .

Inlichtingen via 06–5100 0187. Of mail naar secretaris@vckrommerijn.nl .