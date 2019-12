Zeist verbreedt en versterkt aanpak eikenprocessierups in 2020

In 2020 zet de gemeente Zeist extra in om overlast van de eikenprocessierups zoveel mogelijk te beperken. Het afgelopen jaar is de overlast vooral bestreden door de eikenbomen biologisch te behandelen met Xentari en het wegzuigen van nesten. Komend jaar wordt de aanpak uitgebreid door meer in te zetten op natuurlijke vijanden, zoals mezen en gaasvliegen.

In 2019 was er veel overlast van de eikenprocessierups. Bewoners maakten meldingen van nesten en waren bezorgd over effecten op hun gezondheid. De genomen maatregelen bleken niet voldoende om de toegenomen overlast adequaat aan te pakken. Om deze reden zal het college de aanpak verbreden en versterken.

Plaag vanuit verschillende kanten benaderen

Voor de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups kiezen we in 2020 voor uitbreiding van de huidige aanpak maar ook zetten we in op nieuwe, natuurlijke, methoden. De plaag wordt vanuit verschillende kanten benaderd. Er worden meerdere methoden gebruikt om maximaal effect te realiseren op een duurzame manier. Zo kunnen oplossingen voor de korte termijn gebruikt worden waar het echt nodig is, terwijl tegelijkertijd gewerkt wordt aan een toekomstbestendige aanpak voor het probleem op de lange termijn.

Natuurlijke vijanden, een toekomstbestendige aanpak

Zeist zet meer in op natuurlijke vijanden zoals mezen, gaasvliegen en andere insecten. Om deze reden zaait de gemeente op meerdere plekken bloemrijke bermen in, die een goede leefomgeving zijn voor insecten die de rupsen eten. Daarnaast komen er 125 nestkasten om mezen nestgelegenheid te bieden in de buurt van eiken waar de afgelopen jaren veel rupsnesten zijn aangetroffen. Tot slot zet de gemeente gaasvliegen uit op plekken waar deze insecten al een natuurlijke leefomgeving hebben.

Op meer plekken een biologisch bestrijdingsmiddel inzetten

Het afgelopen jaar is op een aantal plekken preventief het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari gebruikt.

Het wordt alleen ingezet op plekken waar geen kwetsbare vlindersoorten leven. Door de bestrijding met dit middel is het aantal nesten aanzienlijk verminderd. Ook waren deze minder groot in omvang. Omdat deze aanpak een positief effect had, wordt deze uitgebreid van vier naar zeven plekken.

Wegzuigen van eikenprocessierupsnesten

In 2019 is met een ploeg gewerkt om de nesten weg te zuigen. In de zomer van 2020 zet de gemeente twee ploegen in. De eerste ploeg start met het wegzuigen van locaties met een laag risico en zal de eerste weken continue ingezet worden. De tweede ploeg wordt ingezet en concentreert zich op meldingen met een hoog risico. Op deze manier wordt de reactietijd voor belangrijke plekken verkort en kan er efficiënter gewerkt worden.

Aandachtsgebieden in kaart brengen

Aan de hand van verschillende indicatoren wordt een voorspelling gemaakt van de te verwachte rupsnesten. Deze indicatoren zijn landelijke en provinciale cijfers, in combinatie met de temperatuur en neerslagcijfers van deze winter en tellingen van feromoonvallen (lokkasten). In 2020 worden er 10 feromoonvallen geplaatst.

Meldingen eikenprocessierups

Op een digitale kaart kunnen inwoners zien waar de rupsen al zijn waargenomen en waar actie is ondernomen. Inwoners kunnen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente melden als zij eikenprocessienesten zien. De gemeente en de aannemer werken met deze kaart ook makkelijk samen en kunnen op deze manier een efficiënte ronde maken.

