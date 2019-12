Koninklijke onderscheiding Paul de Wit

Bunnik - Vrijdag 13 december heeft burgemeester Ruud van Bennekom een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Paul de Wit uit Werkhoven. Hij werd onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer De Wit heeft zich jarenlang vrijwillig en met hart en ziel ingezet voor de Werkhovense gemeenschap. Zo heeft hij zijn grote technische kennis ingezet voor behoud en restauratie van de R.K. Kerk en van korenmolen Rijn en Weert. Ook hij heeft hij meegewerkt aan de doorstart van het Wapen van Werkhoven, wat een belangrijke sociaal-culturele functie heeft.

Hij is een echt verenigingsmens dat veel doet achter de schermen. Hij was twee keer prins carnaval en is nog steeds vrijwilliger van carnavalsstichting De Vergeten Hoek. Bij al zijn vrijwilligersactiviteiten kon en kan men kon altijd een beroep op hem doen. Ook is hij postcommandant en commandant geweest bij de brandweer van Werkhoven.