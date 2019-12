Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 9 december maak ik samen met twee medewerkers een ronde door verschillende kamers en ruimtes van het gemeentehuis. We verkennen de mogelijkheden om het gebouw en het gebruik verder te ontwikkelen. Het doel is om de kwaliteit van dienstverlening en democratie te optimaliseren. In de loop van de ochtend bezoek ik de zogeheten Kristalwoningen aan de Burgemeester Korthals Alteslaan. Op verzoek van de bewoners bewonder ik de huizen ter gelegenheid van de viering van het zevende lustrum. In 1984 zijn deze 23 huizen gebouwd. Een huis is ongeveer zestig vierkante meters klein; het is de kleinste woonvorm van organische architectuur in Nederland. Prachtig! 's Middags komt de werkgeverscommissie van de raadsgriffie bijeen. We bespreken de gevolgen van de Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren en de opzet van een tevredenheidsonderzoek onder raadsleden. 's Avonds geniet ik samen met mijn vrouw van de hartelijke gastvrijheid van een Turkse familie, samen eten, samen praten is samen leven.

In de B&W-vergadering van dinsdag stellen we het Jaarplan Veiligheid 2020 vast. We verlengen de huidige erfpachtovereenkomst met de Evangelische Broedergemeente tot 1 januari 2065 en stemmen in met de realisatie van zes sociale huurappartementen aan de Steniaweg. Ook stellen we een Ambitiedocument Cultureel Erfgoed vast en wijzen we vier nieuwe vuurwerkvrije zones aan; van vijf naar negen plekken in Zeist. Ter bestrijding van de eikenprocessierups geven we groen licht aan een meerjarige aanpak. 's Avonds komt de gemeenteraad bijeen. Groot politiek en maatschappelijk onderwerp is de evaluatie van de Centrumvisie. Na veel debat besluit de raad unaniem de eerdere door de raad gesteunde verkeersmaatregelen ongedaan te maken. Binnenkort rijdt veel autoverkeer door Zeist zoals het gewend was.

Woensdagochtend woon ik de afscheidsbijeenkomst bij van Maria Nooren. Zij is op 61-jarige leeftijd overleden. Een verdrietig en liefdevol samenzijn. Rond 12 uur spreek ik samen met de griffier Johan Janssen met twee raadsleden. Onderwerp van gesprek is gedrag en ervaring in politiek en bestuur. Aan het eind van de middag installeer ik in de raadzaal twaalf nieuwe leden van de Jongerenraad. Deze raad bestaat inmiddels uit ruim twintig jongeren, afkomstig van alle 5 middelbare scholen in Zeist. Een feestelijk moment.

Donderdag begint met overleg met Petra en Else van het bestuurssecretariaat. We stemmen diverse activiteiten af, spreken over het thema vertrouwelijkheid en coördineren de afwikkeling van diverse brieven. Het aanstaande Kerst- en Nieuwjaarsreces geeft veel extra drukte. Vervolgens bereid ik diverse toespraken voor. Daarna vertrek ik naar de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar vindt het jaarcongres plaats van het Zijlstra Center; thema is Expeditie Leiderschap en Integriteit. Ik houd een lezing over leiderschap, op zoek naar essentie. De kracht van de relatie is de oerkracht om iets voor elkaar te krijgen.

Op vrijdag spelen diverse veiligheidskwesties. Met de politie bespreek ik de spoedsluiting van een horecaonderneming aan de 2e Dorpsstraat. Ook komt het onderzoek naar brandstichting in een woonhuis in Nijenheim aan de orde. Zondag is de Kerstzang voor iedereen. Ik lees het kerstevangelie voor en houd een toespraak. Kerstmis nadert; ik zie er naar uit.

Koos Janssen

