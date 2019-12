Hondenclub Zeist verhuist niet naar Austerlitz

door Carol Dohmen

Inwoners van Austerlitz halen opgelucht adem. De verhuizing van hondenclub KC Zeist naar Austerlitz gaat niet door. Begin dit jaar werden de Austerlitzers verrast toen bekend werd dat al in 2017 een raadsbesluit was genomen over de verhuizing (onderdeel van het Masterplan Buitensportaccommodaties).

Zeist - Omwonenden Pieter Kerckhaert en Raymond van der Eck van der Sluijs uitten eerder in deze krant hun ongenoegen, zowel over de gebrekkige communicatie als over het plan. Kerckhaert: "Wij zijn flink in de feiten gedoken en hebben een enorme hoeveelheid gegevens verzameld. Uit alles blijkt dat de impact van een hondenclub van deze omvang op het dorp enorm is. Het aantal uren dat er getraind wordt en de geluidsoverlast zijn veel groter dan ons werd voorgehouden. We kunnen zelfs hard maken dat er een bestemmingsplanwijziging had moeten plaatsvinden. Gelukkig is alle tijd die we erin hebben gestoken niet voor niks geweest." Van der Eck van der Sluijs is blij met de uitkomst, maar niet met de motivatie: "Het besluit deugde inhoudelijk niet, maar het is vanwege de ontstane onrust herroepen." Austerlitz Belang stond neutraal tegenover het plan. Toch is voorzitter Charles Laurey tevreden met de uitkomst. "Het is beter voor de leefbaarheid in het dorp."