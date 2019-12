Lichtjestocht naar Spathodea

Zeist - Dertien ezels en een grote groep vrijwilligers liepen zaterdagavond het terrein van de opvang af, het bos in. De ezels versierd met lichtjes, sommige mensen ook. Sereen schoof de lichtjesstoet door het donkere bos en de straten van Zeist. Richting Spathodea, een woonzorgcentrum bij Kerckebosch.

Alle ezels deden het fantastisch. Maar bij de rotonde, vlak voor Spathodea, besloot merrie Bella (20) te stoppen. Ze was met geen geduld of kracht over te halen om verder te lopen. Twee vrijwilligers bleven daar met haar wachten. De rest van de ezels werd inmiddels met veel enthousiasme en bewondering ontvangen bij Spathodea. Zoals Goofert (21), die houdt van aandacht, was echt in zijn element. Een paar ezels mochten en wilden ook wel even naar binnen en maakten daar nieuwsgierig contact met bewoners. Eén mevrouw bood ruin Kobus (25) zelfs een leegstaande kamer aan, dan zouden ze buren worden.

Na vele bijzondere ontmoetingen vertrokken we weer richting het bos, de ezels wilden naar huis. Ook Bella, ze sloot zich zonder problemen weer aan bij de groep. Bij terugkomst in de opvang werden de wandelaars met een luid gebalk onthaald door de achterblijvers (waaronder Coco en Piccolo, voor wie zo'n wandeling veel te ver is). De lichtjes gingen uit. De ezels kregen verse groenten en extra hooi. En toen keerde er een diepe rust over het terrein.

Hartelijke ezelgroet, Emmy