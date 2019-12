Rattenplaag aan Van Tuylllaan bedwongen

Zorg dat er in de tuin geen voedsel is. Vooral geen gekookt voedsel, want ratten zijn daar dol op. Dan is de kans op een rattenplaag is dan reëel. (Foto: )

Zorg dat er in de tuin geen voedsel is. Vooral geen gekookt voedsel, want ratten zijn daar dol op. Dan is de kans op een rattenplaag is dan reëel. (Foto: )

door Asta Diepen Stöpler

De rat rukt op in Nederland. Op veel plaatsen komt dit dier in groten getale voor en zorgt het voor de nodige hinder. Ook in Zeist was er sprake van rattenoverlast. Enkele bewoners van de Van Tuylllaan moesten rigoureuze maatregelen nemen, samen met Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN).

ZEIST - Bij diverse bewoners van de Van Tuylllaan waren de ratten actief in huis; bij anderen alleen in de tuin. "Enkele weken geleden hoorden we op zolder rare geluiden. Toen we gingen kijken, troffen we een grote rommel aan. Het stonk er vreselijk naar rattenuitwerpselen. De tientallen suikerzakjes, die ik in mijn jeugd had verzameld, waren aangevreten en totaal vernietigd," aldus een van de bewoners. Bij een andere bewoner bleven de ratten in de tuin.



De ongediertebestrijding van RMN werd snel ingeschakeld. Ook heeft een omwonende nog een particulier ongediertebedrijf geraadpleegd. De ongediertebestrijder van dit bedrijf controleerde de huizen in de straat op openingen waardoor ratten mogelijk naar binnen kunnen komen. "Ventilatiegaten, kieren in muren en dergelijke zijn met stevige metalen roosters afgesloten. Kruipruimten zijn ontoegankelijk gemaakt. We kregen ook het advies om geen voedsel buiten voor de vogels te strooien, want daar komen ratten op af. Vooral gekookt voedsel vinden ze erg lekker", aldus de twee buurtbewoners.

De gemeente adviseert om afvalcontainers afgesloten te houden en buitenruimtes schoon te houden. Hier wordt regelmatig op gecontroleerd. Prullenbakken worden met regelmaat geleegd en zwerfvuil wordt opgeruimd. Andere tip is om geen voedsel door het toilet te spoelen, want daardoor kunnen er ratten in het riool voorkomen. De dieren komen eruit als er een breuk is in bijvoorbeeld oude rioolbuizen. Als dit op gemeentegrond gebeurt, dan reageert de gemeente binnen 24 uur.

Na alle overlast en schoonmaakacties, is het nu rustig aan de Van Tuylllaan. De laatste tijd zijn er geen ratten meer gezien of gehoord.