Hoger zonetarief Regiotaxi Utrecht voor Wmo-pashouders

Wmo-pashouders in de gemeente Zeist betalen met ingang van woensdag 1 januari 2020 meer voor een rit met Regiotaxi Utrecht.

Het zonetarief van Wmo-pashouders wordt verhoogd naar € 0,90 per zone. Het tarief voor iemand die met de Regiotaxi Utrecht reist zonder Wmo-pas blijft ongewijzigd en bedraagt € 3,90 per zone.

Stijging kosten

De verhoging van het zonetarief is er op gericht om gelijk te blijven met het prijspeil van het openbaar vervoer. Daarnaast stijgen de kosten voor de taxisector volgend jaar flink. Dit komt vooral door de afschaffing van de teruggaveregeling Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) per 1 januari 2020. Verder zijn ook de kosten voor verzekeringen toegenomen en stijgen de lonen begin volgend jaar met 2 procent. Het indexatiecijfer in voor taxibranche (NEA-index) komt daardoor op 6,7 procent voor het jaar 2020.