robin van holst langer d o s c

Den Dolder - Hoofdtrainer Robin van Holst heeft zijn contract bij D.O.S.C. met een jaar verlengd en zal ook in het seizoen 2020-2021 aan D.O.S.C. verbonden zijn.

Robin van Holst: "Het is een jonge en leergierige groep met een enorme drive. Er zit nog veel rek in en als de groep bij elkaar blijft kunnen wij zeker hogere doelstellingen gaan nastreven. Verder is het prettig werken met deze jongens, mijn staf en binnen de club".

Paul Rondeel – TC: "Robin heeft in korte tijd zijn stempel op de groep en het spel weten te drukken. Met 4 jeugdspelers en 3 nieuwe spelers is het knap dat hij dat al zo snel voor elkaar heeft gekregen. Ook de samenwerking met de staf van het 2e elftal en de O19-1 gaat op een prettige manier".