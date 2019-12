ZSTR sweater voor voedselbank

Zeist - Een lokaal initiatief uit Zeist startte deze kerstperiode een actie om de Voedselbank Zeist financieel te ondersteunen. Dit doen ze met de verkoop van speciale capuchontruien. Op de trui staat de naam van de buurt of Zeist, zonder de klinkers. De winst van de truien gaat naar de voedselbank. Zondag 15 december nam wethouder Sander Jansen op kerstmarkt in Zeist de eerste sweater in ontvangst.

Een van de initiatiefnemers is Tjomme Dijkstra: ,,Wij geloven in de kracht van verbondenheid tussen mensen die samen hun buurt leefbaar maken. Daar mag je best trots op zijn! Met deze sweater straal je dat uit en steun je tegelijkertijd een mooi doel in Zeist."

De truien van duurzaam katoen zijn te koop op de kerstmarkt in Zeist op zondag 22 december. Ook kun je de truien kopen in de webshop www.swtr.shop De actie loopt nog tot maandag 23 december.