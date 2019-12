Mooiste kersttafereel van Zeist

Zeist - Aan de Oranje Nassaulaan 58 in Zeist weten ze wel hoe ze de donkere dagen voor Kerst moeten opvrolijken. De mooiste tuin in op-en-top kerstsfeer staat in Zeist ook dit jaar weer in de wijk Kerckebosch.

Ieder jaar koopt de bewoner weer een extra verlichtingselement voor zijn tuin vol met prachtige kerstverlichting. Inmiddels staat de tuin vol met een kudde lichtgevende hertjes en lammetjes. Een genot om even een rondje door de straat te lopen!

FOTO: Mel Boas