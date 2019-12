Zeistenaar over Kerst van vroeger

Maarten Bos

Mooie verhalen over vroeger

Rudolf van Ee is 81 en woont al zijn hele leven in Zeist. Hij werd in 1938 geboren aan de Patijnlaan. Hij werkte 47 jaar in de horeca, onder meer bij Figi, De Hermitage en Huize Doorn. Mede daardoor weet hij als geen ander over Zeist te vertellen. Het is nu bijna Kerst en op verzoek duikt Rudie in het verleden. Rudie vertelt met name over Kerst in de oorlog en direct na de Bevrijding.

Zeist - Rudie: "Aan de oorlog heb ik angstige maar ook hele warme herinneringen. De mensen hielpen elkaar in die dagen. Ook met Kerst. Mijn moeder begon al in augustus aan haar voorbereidingen. Dat moest ook wel want er was natuurlijk bijna niets. Als er een razzia was vluchtten gewone voorbijgangers zo je huis in.

Rudie vertelt verder: "Direct na de Bevrijding vierden we onze eerste Kerst. Wij deden dat in de Broederkerk. Daar kreeg je als kind een sinaasappel met een kaarsje. Daarna gingen we naar buiten en zongen we Stille Nacht. Je probeerde het kaarsje zolang mogelijk brandend te houden. We hadden een hele lieve tante aan het Broederplein. Die was kinderloos en maakte voor ons altijd een buffet. Wij vonden dat het paradijs. Een andere oom en tante hadden ook geen kinderen. Zij hadden een winkel met onder meer houten speelgoed. Zij zorgden met de feestdagen met liefde voor kerstcadeautjes voor ons. Je begrijpt, ik denk graag terug aan die tijd".

Na de oorlog kwam Rudie te werken in de horeca. Hij hoorde en zag veel. "Maar", zo zegt Rudie, "in de horeca is het devies: horen, zien en zwijgen. Zelfs nu breng ik mijn kerstdagen nog door in een hotel. Dat is in Zeist en ik ben daar op uitnodiging van de stichting De Drie Hartjes. Die Zeister organisatie doet veel voor ons ouderen. Ik doe nog altijd vrijwilligerswerk. Je vindt mij ook vaak in het Binnenbos in Kerckebosch, de wijk waar ik nu woon. En in de koffiehoek bij de lokale supermarkt. Ik heb nog twee oudere broers. We zijn nogal sterk want mijn moeder is op drie dagen na 100 geworden".