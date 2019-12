Geslaagde Kerstactie Lionsclub

Er zijn ruim 4500 artikelen gedoneerd in de supermarkten. (Foto: )

Er zijn ruim 4500 artikelen gedoneerd in de supermarkten. (Foto: )

Bunnik - Op zaterdag 14 december organiseerde de Lionsclub Bunnik weer de traditionele Kerstactie. Tijdens deze actie werden bij supermarkten in Bunnik, Odijk en Werkhoven artikelen ingezameld om daarmee kerstpakketten samen te stellen voor inwoners van onze gemeente die het financieel wat minder breed hebben.

Ook dit jaar doneerden de supermarktbezoekers uit onze gemeente weer een indrukwekkende verzameling artikelen. In totaal 4564 artikelen, waar de 155 aangevraagde kerstpakketten ruimschoots mee gevuld kunnen worden. Hiermee voorziet deze actie voor een brede groep mensen in onze gemeente in een feestelijk extraatje rond de feestdagen!



De kerstpakketten zijn bezorgd door vrijwilligers van Caritas, Diaconie en Vluchtelingen Werkgroep Bunnik. Resterende artikelen zijn gedoneerd aan de Voedselbank van Wijk bij Duurstede.

Wat ook dit jaar weer opviel is het enthousiasme waarmee werd bijgedragen aan deze actie. En ook mooie opmerkingen, zoals van een dame die een aantal artikelen kwam doneren: "Vroeger kreeg ik zelf zo'n pakket; daar was ik heel blij mee. Nu ben ik er trots op dat ik zelf een bijdrage kan leveren".



Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en bewoners van Bunnik, Werkhoven en Odijk voor alle bijdragen aan wederom een bijzonder Kerstactie!