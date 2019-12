Carol Dohmen -

Op het moment dat ik dit stukje tik zijn er nog 13 dagen te gaan tot 2020. Wat mij betreft hebben we al genoeg meegemaakt dit jaar, maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Een hongersnood met kerst bijvoorbeeld. Boze boeren dreigden eerder deze maand de bevoorrading van de supermarkten net voor de feestdagen stil te leggen door de wegen rond distributiecentra te blokkeren. Het CBL, de club die opkomt voor de belangen van alle supermarkten, voorzag lege schappen, knorrende magen én een miljoenenstrop. Het schijnt dat die laatste twee weken de boodschappen niet aan te slepen zijn en al die winkels nog snel even hun hele jaaromzet goedmaken. Ik vraag me af of mensen 'vrede op aarde' niet per ongeluk verwarren met 'vreten op aarde', excusez le mot. Volgens mij zijn Jozef en Maria met hun ezeltje indertijd ook niet eerst even bij de Appie langs geweest om lekker in te slaan voor de feestdagen. Als ze dat anno 2019 zouden doen, kregen ze er van die foeilelijke, plastic huisjes bij, nog niet wetende dat ze de dagen daarop zelf in een stal moesten slapen. Een vorm van vroeg-Christelijke ironie.

Maar goed, hongersnood op de korte termijn lijkt vooralsnog afgewend, want de rechter heeft de blokkades verboden. In plaats daarvan hebben de boeren, net als de bouwers, de hele dag kris kras door het land gereden, om aan het eind van de dag teleurgesteld naar huis te gaan. Geen nieuw punt gemaakt, alleen lange files. Minister Schouten riep iedereen op zich met kerst te bezinnen, ze zei er niet bij of dat voor of na de maaltijd moest.

Blijft over hongersnood op de lange termijn, want nu de klimaattop in Madrid is mislukt gaan we nog even door met interen op de reserves van moeder Aarde. Het grote aftellen is begonnen. We eten de aarde zelf langzaam op en stimuleren de overconsumptie door plastic troep uit te delen. Kennelijk heeft het effect van al die rommel die op de tweede dag van dit jaar de Waddenzee in schoof (weet u nog, uit die containers?) weinig indruk gemaakt. Proberen het tij te keren vraagt heel wat daadkracht. Toen ik bij de bewuste (niet dus) supermarkt vriendelijk zei dat ik die huisjes niet wilde, kieperde de dame achter de kassa ze zonder iets te zeggen bij de boodschappen van degene achter mij. Hier zag ik de ironie niet van in, wel de verbetenheid om hebzucht te blijven voeden. En de noodzaak een andere supermarkt te kiezen.

Maar het is natuurlijk niet mijn bedoeling om het jaar zwartgallig uit te luiden. Daar is de belastingdienst veel beter in, mensen en dossiers zwart maken. Ex-staatssecretaris Snel had op de valreep een briljant advies: spreek elkaar aan op fouten. Geniaal inzicht. Kan iemand de echte verlosser doorsturen?

Toch zie ik altijd wel ergens een lichtpuntje: als we in staat zijn om er met elkaar een zootje van te maken, moeten er ook veel mogelijkheden zijn dat om te keren. U kunt in 2020 uw eigen belastingaangifte zwart lakken. Heilige huisjes omvergooien. Ironie vervangen door humor. Anders boodschappen doen, bijvoorbeeld lokaal of bij een biologische winkel. Heilige koeien op stal laten of zonder vergunning in de wei zetten. Consuminderen. Delen in plaats van steeds maar weer optellen. Ik wens u voor 2020 naast vrede, gezondheid en geluk veel omkeer-inspiratie.