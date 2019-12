Road Runner Anne Marie Hey op tweede plaats

Vijftien leden van Road Runners Zeist stonden zaterdag 22 december aan de start van de diverse afstanden van de Linschotenloop. Deze loop wordt ieder jaar op de zaterdag voor Kerst georganiseerd. Voor de Road Runners was dit de laatste loop van het jaar 2019.

Linschoten / Zeist - Anne Marie Hey nam deel aan de kwart marathon (totaal 10,5 kilometer). Na enkele maanden trainen, waarbij zij gemiddeld drie keer week haar hardloopschoenen aantrok, stond Anne Marie redelijk vooraan in het startvlak.

Eindsprint

Na het startschot snelde Anne Marie door de straten van Linschoten en Woerden. De tussentijd op het 10-kilometerpunt beloofde al veel goeds. Zij passeerde dit punt in 50 minuten en 27 seconden. De laatste 500 meter werd er nog een eindspint uitgeperst. Anne Marie finishte in 52 minuten en 43 seconden. Deze mooie tijd bleek in haar categorie V55 volgende voor een mooie tweede plaats.



Anne Marie gefeliciteerd met deze prestatie!