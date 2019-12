Toekomst van Wegh der Weegen

Asta Diepen Stöpler

Behoud unieke 17e eeuwse weg

De Amersfoortseweg was in de Gouden Eeuw een van de bekendste wegen in het land. Onder de toenmalige naam Wegh der Weegen vormde deze de inspiratie voor onder meer de wereldberoemde Unter den Linden in Berlijn. Ontwerper was de 17de eeuwse bouwmeester Jacob van Campen, die ook het Stadhuis van Amsterdam vorm gaf.

ZEIST - Het bijzondere karakter van de Wegh der Weegen, vanaf 1652 aangelegd, raakte in de eeuwen daarna in de vergetelheid. Volkomen ten onrechte, aldus Hans Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der Weegen. De stichting wil de Wegh voor het publiek op de kaart zetten en meer laten beleven.

"Een Amerikaanse highway, daar deed de weg me aan denken, totdat ik hoorde dat het uit de Gouden Eeuw stamt", aldus Voorberg. "Het unieke van de Wegh is dat deze op de tekentafel is ontstaan, 60 meter breed met een lengte van 11 kilometer, ontworpen door Jacob van Campen - bouwmeester van Paleis op de Dam. De aanleg begon in 1652 als verbinding tussen Amersfoort en Utrecht. De opdracht was om een begaanbare weg te maken, kaarsrecht en monumentaal, symmetrisch met rijen bomen. Kenmerkend is de structuur met vakken aan beide zijden van de weg, zo'n 400 meter breed. Particulieren konden een of meer vakken gratis krijgen. Voorwaarde was dat zij een buitenhuis zouden bouwen plus op hun deel de Wegh zouden aanleggen en onderhouden. Een unieke publiek privaatrechtelijke opzet. De aanleg van landhuizen en weg zorgde jarenlang voor een grote economische activiteit. Helaas zijn veel buitenhuizen door oorlogsgeweld en branden vernietigd. Maar de huidige landhuizen Beukbergen en Zandbergen zijn er nog, alhoewel niet in het originele 17de eeuwse ontwerp."

De stichting is voortvarend aan de slag gegaan voor behoud en ontwikkeling, vastgelegd in het Streefbeeld. "We hebben regelmatig contact met de provincie, gemeenten Zeist, De Bilt, Soest en Amersfoort en andere betrokkenen. En nadrukkelijk ook met aanwonenden. Ruim 120 omwonenden dachten creatief mee over verbetering, herstel en onderhoud. Hun inbreng is essentieel voor de toekomstplannen voor de Wegh."

Een van de eerste acties was het plaatsen van 24 sortietegels. Een sortie was de doorgang tussen vakken, voor herders om de achtergelegen heidevelden te kunnen bereiken. Ook de versieringen in de fietstunnel bij Vollenhove en de tunnel bij Soesterberg zijn tot stand gekomen door de stichting. Voorts krijgen de nieuw te plaatsen bushokjes de kleur van de Wegh: zandgeel. Nog meer initiatieven worden ontplooid, sommigen binnen enkele jaren, anderen hebben een langere looptijd . "Via de site zijn een boekje over de geschiedenis en een folder met fietsroutes te bestellen. Ook kan men zich gratis aanmelden als Vriend om toekomst en behoud van de Wegh te steunen", besluit Voorberg. www.weghderweegen.nl of www.wdw.nl.