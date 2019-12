Huurwoningen Bunnik bereiken hoogste punt

ingestuurd

Op 17 december vierden LEKSTEDEwonen en de aannemers het hoogste punt van twee nieuwbouwprojecten. Een bijzondere mijlpaal voor de bouw, maar ook vanwege het feit dat er weer sociale huurwoningen worden gebouwd in gemeente Bunnik. Met de bouw van 'De Weijer' (zorg en ouderen) en aan de Stationsweg (jongeren) wordt invulling gegeven aan het grote tekort aan deze woningtypen.

Bunnik - Aan de Laan van Broekhuizen wordt 'De Weijer'gebouwd door Bouwbedrijf Bakker Arkel en aan de Stationsweg realiseert Bouwbedrijf vd Tol uit Bunnik 10 appartementen. In iets minder dan een half jaar tijd hebben beide aannemers het hoogste punt van de gebouwen bereikt. Om deze mijlpaal te vieren heeft LEKSTEDEwonen op 17 december alle bouwvakkers getrakteerd om ze te bedanken voor hun inzet afgelopen periode. Ed de Groot, directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen: "Het is traditie om stil te staan bij zo'n mijlpaal, want het hoogste punt markeert toch ieder project. Wij zijn zeer tevreden dat er in 2020 zicht komt op de oplevering van nieuwe huurwoningen. Voor bouwvakkers ook een speciaal moment, want zij werken er dagelijks in weer en wind hard aan. Binnen een paar maanden kunnen de bewoners genieten van het eindresultaat."

De Weijer

Het kleinschalige woongebouw aan de Laan van Broekhuizen biedt straks onderdak aan mensen met dementie en ouderen met een zorgvraag. Een deel van 'De Weijer' wordt verhuurd aan

Stationsweg

De nieuwbouw aan de Stationsweg bestaat uit 10 twee- en driekamerappartementen voor jongeren t/m 29 jaar. De appartementen hebben woonoppervlakten van 50 tot 75 m2, een balkonof terras en een privéparkeerplaats. De huurprijzen zijn vanaf € 619,- per maand (exclusief servicekosten).De oplevering is voor de zomer van 2020 en eind januari start de verhuur.