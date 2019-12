Levende kerststal mooi spektakel in Dieptetuin

Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het misschien mooi om nog even terug te blikken op een evenement dat ieder jaar vlak voor Kerstmis in Zeist plaatsvindt. Het gaat om de Levende Kerststal die in de donkere dagen voor Kerst opgezet wordt in de Dieptetuin aan de Van Tetslaan in Zeist. Het evenement was dit keer op 21 en 22 december en was zoals altijd mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Dieptetuin. Over twee dagen gerekend kwamen er weer ettelijke honderden bezoekers.

Door Maarten Bos

Zeist - Het speciale kerstfeestje strekte zich uit over de gehele, 0,45 hectare grote tuin. Het terrein was verlicht met lampionnen, 700 in totaal. De bezoekers konden vanaf 17 uur 30 terecht. Dan is het al donker. De lichtjes komen daardoor goed tot hun recht. Ruim dertig vrijwilligers van de Vrienden van de Dieptetuin werkten aan het feest mee. Velen van hen waren verkleed als kerstpersonages. Zo waren de drie wijzen in de tuin aanwezig en ook engelen en personen uit de kerstverhalen van Dickens. De Ezelsociëteit was er met ezels, maar er waren ook pony's en schapen. De kinderen konden een ritje maken op een pony en meedoen aan de lampionnenspeurtocht. Ook was er een grabbelton voor de kleintjes.



Elders in de dieptetuin werd muziek gemaakt. Een blazersgezelschap speelde kerstmuziek. En een koor verzorgde een optreden. Tegelijk werd het kerstverhaal verteld. Nadat de bezoeker een rondgang over het hele gebiedje had gemaakt kon in de "herberg" nog glühwein of chocolademelk worden gedronken. Bezoek en consumpties waren geheel gratis maar bij de uitgang kon een vrijwillige donatie worden gedaan. Een vrijwilliger: "We hopen op gulle giften".



Het evenement was uitermate sfeervol. Dat komt ook omdat De Dieptetuin een "verzonken tuin" is. Dat betekent dat de tuin lager ligt dan de omringende percelen. Van zo'n (Engelse) "sunken garden" gaat veel rust uit. De Kerststal werd voor de 8e keer georganiseerd en is 1 van de hoogtepunten in het jaar op de kalender van de Dieptetuin. De tuin is in 1909 aangelegd. In

1953 werd hij aangekocht door de gemeente Zeist. Vanaf 1957 is hij toegankelijk voor het publiek. Sinds 8 jaar wordt het gebied onderhouden door de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Dieptetuin. Zij worden daarbij gesteund door de gemeente. De tuin is open voor bezoekers van 1 april tot en met 1 oktober. De Dieptetuin ligt in de wijk Valckenbosch. Het is een botanische tuin en geen speeltuin. Dat betekent dat een bezoek gebonden is aan gedragsregels. De Dieptetuin is een geliefde trouwlocatie. Sinds enige tijd is er ook een zogenaamd "plantenasiel" gevestigd. Daardoor komen er nog meer bezoekers dan voorheen.