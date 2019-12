Dorpshistoricus Rutger Loenen geëerd met straatnaam

Carol Dohmen

Bijna alle straatnamen in Austerlitz verwijzen naar kleurrijke personen uit de geschiedenis van het historische dorp. Met de vernoeming van de jongste straat naar dorpshistoricus Rutger Loenen is daar een betekenisvolle naam aan toegevoegd: de Rutger Loenenweg in de nieuwste wijk van Austerlitz verbindt op een bijzondere manier het heden met het verleden. Op dinsdag 17 december j.l. werd met een kleine ceremonie het bijbehorende straatnaambord onthuld.

Austerlitz - De nauwgezette documentatie van de geschiedenis van Austerlitz, en dan met name de Franse tijd, is te danken aan wijlen inwoner Rutger Loenen. Hij besteedde al zijn vrije tijd aan de cultuurhistorie van het dorp. Professionele archeologen en historici maken tot op de dag van vandaag dankbaar gebruik van de publicaties van zijn hand.

Het kan geen toeval zijn dat de naar hem vernoemde weg door het gebied loopt waar zich iets meer dan 200 jaar geleden het Franse kamp bevond. Voordat hier de bouwwerkzaamheden plaatsvonden is er uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan naar de restanten van het kamp. Het boek 'Austerlitz' van Loenen werd daarbij als 'wegwijzer' gebruikt. Verschillende sprekers, waaronder wethouder Fluitman, secretaris van de commissie naamgeving van de gemeente Elands, uitgever Everse en de voorzitter van de Stichting Lokaal Austerlitz Nijman, roemden Loenen om zijn toewijding het verleden voort te laten leven. Oudste dochter Ingrid Loenen hield een toespraak, waarin ze haar vader schetste: "Hij hield het kort, behalve wanneer het om geschiedenis ging." Ze dankte haar moeder, die om gezondheidsredenen niet bij de onthulling aanwezig was, voor al die uren dat ze haar man moest afstaan aan de geschiedenis van het dorp. Uitgever Everse merkte op dat de opmerkelijke gemeenschapszin in Austerlitz, waardoor bewoners samen zoveel voor elkaar krijgen, zijn oorsprong vindt in de verbondenheid met de historie. Met de vernoeming van de nieuwe straat lijkt de link naar een gemeenschappelijke toekomst dan ook verzekerd.