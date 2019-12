Op 20 januari 2020, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, organiseert MIND voor de derde keer de MIND Blue Monday Run.

Zeist - In 32 Nederlandse gemeenten, zoals Amersfoort, Groningen, Amsterdam, Enschede en Haarlem, organiseren mensen zélf hardloop- of wandelevenementen om aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. Iedereen die het belangrijk vindt om mensen met een depressie te helpen kan zich aansluiten. De hardloopevenementen, variërend van 2 tot meer dan 40 deelnemers, gaan niet om het winnen, maar om het samen aandacht besteden aan depressie en wat dit voor impact kan hebben op mensen en hun omgeving. Veel mensen die deelnemen hebben zelf of via een naaste te maken (gehad) met depressie. In 2018 en 2019 deden meer dan 200 mensen in 20 gemeenten mee en het enthousiasme onder de deelnemers was groot. De deelnemers halen met de MIND Blue Monday Run geld op om psychische problemen te voorkomen en om mensen die hiermee te maken hebben te ondersteunen. Zo biedt MIND de website MIND Blue voor mensen met een depressie en kunnen mensen met hun hulpvragen bij MIND Korrelatie terecht. Ook in Zeist vindt er een MIND Blue Monday Run plaats: www.doemeemetmind.nl/team/happyo-mindful-walk.