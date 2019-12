Het Bezinningshuis viert tweejarig bestaan

Op zaterdag 4 januari 2020 viert Stichting Het Bezinningshuis haar verjaardag op bijzondere wijze. Door middel van een gesprek met ambassadeur Manu Keirse, gevolgd door een Open Huis belooft het een gedenkwaardige dag te worden.

Den Dolder - Het Bezinningshuis is een plek van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naaste ruimte wordt geboden om te bezinnen over een naderend levenseinde. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de dood en voltooid leven is er ruimte. Daarnaast worden er in Het Bezinningshuis, rondom dit thema, regelmatig bijeenkomsten en trainingen georganiseerd. Voor initiatiefnemers Hilda en Robin Zuidam uit Amersfoort is het nog steeds bijna niet te geloven dat de opening alweer twee jaar geleden is. "De tijd vliegt voorbij. We hebben in die twee jaar al zoveel bereikt en zoveel mensen mogen ontvangen", aldus Hilda Zuidam. Het huis is een begrip in het zorgnetwerk. Initiatiefnemer Robin Zuidam: "Een goed moment om dit te vieren met ambassadeur Keirse. Een icoon als het gaat om rouw-, verlies- en stervensbegeleiding." Op zaterdag 4 januari kunt u van 14:00 tot 15:00 uur het gesprek met Manu Keirse live volgen en meepraten op Facebook en van 15:00 tot 17:00 uur bent u welkom aan de Vijverhof in Den Dolder. bezinningshuis.nl.