Van den Bosch Serviezen sluit winkel

Asta Diepen Stöpler

28 december laatste verkoopdag

Na 123 jaar sluit Van den Bosch Serviezen definitief de deuren. Zaterdag 28 december is de allerlaatste verkoopdag van dit gerenommeerde bedrijf. "Tijden veranderen en wij veranderen mee", aldus eigenaar Bart van Schie.

ZEIST - Van den Bosch Serviezen was niet zo maar een winkel. Veel oud-medewerkers spreken lovend over de goede sfeer en het fraaie elegante assortiment. Eind deze maand valt het doek voor het bedrijf, dat in 1896 opgericht is.

Half november jl. kwamen enkele oud-collega's om afscheid te nemen van de winkel. Ze dronken koffie bij de voormalige eigenaresse Henny van den Bosch, die boven het pand woont. De huidige eigenaar Bart van Schie was daar ook bij: "We haalden uiteraard verhalen van vroeger op. Hoe hele families bij ons hun serviezen, bestek en andere keukenspullen kochten. Van moeder op dochter. We wisten precies wat hun wensen waren en konden goede adviezen geven. Bijzonder is ook de goede sfeer tussen de medewerkers. Hier zijn de nodige vriendschappen ontstaan. Minstens 15 oud-medewerkers hebben regelmatig contact met elkaar. We zijn een hechte familie. Het gebeurde geregeld dat meisjes met 14, 15 jaar als zaterdaghulp kwamen werken. Na hun trouwen en als de kinderen dan groot genoeg waren, kwamen velen van hen weer terug. Vaak eerst om in te springen in de drukke decembermaand. Daarna hadden ze de smaak te pakken en gingen - parttime - aan de slag."

Deze laatste weken komen veel Zeistenaren nog een kijkje nemen en eventueel een mooi pan of set wijnglazen kopen met aantrekkelijke korting. "We horen iedere dag diverse keren dat klanten 'het jammer dat jullie sluiten. Voortaan is er in Zeist nog maar weinig aanbod op dit gebied. We zullen jullie missen.' Men kan nog een keer komen en wel 28 december a.s. tijdens de allerlaatste dag van verkoop van restanten." Hierna komt lingeriezaak La Femme in het pand.

Van Schie stelt nuchter vast "dat tijden veranderen: jonge mensen kopen het liefst online. Daarom veranderen wij mee en wel met de webshop bestekshop.nl."