Schildpadpoes Zina

Iedere week brengt de Stichting Dierentehuis Zeist een dier onder de aandacht voor een herplaatsing. Het dierentehuis is een zelfstandig opererende stichting, zonder subsidies of financiële ondersteuning van een organisatie. Tel: 0343-491231(alleen tijdens de openingstijden van het asiel) maandag t/m vrijdag 13.00 tot 16.30 uur. Zaterdag 13.00 tot 16.00 uur.

Zina is een mooie schildpadpoes van ruim een jaar oud. Het is een hele lieve poes maar met een pittig randje, kortom een echte schildpadpoes. Bij haar vorige baasje heeft Zina een nestje gehad. Toen haar dochter ouder werd bleek het onderling toch niet zo gezellig te zijn. Daarom heeft hun baasje besloten om beide katten in afstand te doen. Nu zit Zina hier dus te wachten op een nieuw baasje. We zoeken voor haar een rustig huishouden zonder andere huisdieren want ook hier is ze niet gecharmeerd van de andere katten bij haar in de buurt. Omdat ze soms wel pittig kan zijn plaatsen we haar ook niet bij kleine kinderen. Zina wil graag naar buiten nadat ze uiteraard eerst gewend is aan haar nieuwe omgeving en baasje(s). Wie gunt deze leuke, lieve, jongedame een tweede kans?

Rasgroep:Katten

Ras:Europese Korthaar

Geslacht:poes

Leeftijd:1,5 jaar

Kan bij grote kinderen:Ja

Kan in een tuin:Ja

Kan met honden:Nee

Kan met katten:Nee

Kan bij kleine kinderen:Nee

Kan in een flat:Nee