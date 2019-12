Zonnebloem Zeist geeft kerstlunch aan huis

Maarten Bos

Op 26 december was er weer een (kerst)activiteit van de Zonnebloem afdeling Zeist. Afdelingsvoorzitter Gerrie Pouwelse had verschillende Zonnebloemdeelnemers bij haar thuis uitgenodigd voor een warme driegangenlunch. Bovendien werd nog door twee kleinkinderen van Gerrie een miniconcert gegeven op harp en gitaar. De gasten waren tevoren door Zonnebloemvrijwilliger Willem Bos thuis opgehaald. Na afloop van het samenzijn werd iedereen ook weer thuis afgezet.

Zeist - Voorzitter Gerrie was op het idee van de kerstlunch thuis gekomen nadat ze gehoord had dat dit in Doorn al eens gedaan was door vrijwilligers. Gerrie: "Ik vond het direct zo'n leuk initiatief. Nu doe ik het in Zeist en ik hoop dat ik navolging krijg. Ik ben gesponsord door de lokale supermarkt en slager. We hebben gratis gewinkeld. Ik heb 5 deelnemers uitgenodigd, drie vrouwen en twee mannen".

Kerstklassiekers

Voor de vijf gasten was door Gerrie en haar echtgenoot heerlijk gekookt. Eerst was er paddenstoelenragout, daarna rollade en tenslotte pannacotta. Na de maaltijd werd er nog koffie met chocola geserveerd. Het mini-concert van de kleinkinderen Emma (14) en Tim (12) was ook bijzonder. Beide kinderen krijgen les op de muziekschool in Zeist. Emma speelt al harp vanaf haar 8e. Er werd een aantal kerstklassiekers gespeeld en het optreden werd afgesloten met een favoriet lied van oma Gerrie.

Een leuke tijd

De Zonnebloem probeert mensen van boven de 18 met een lichamelijke handicap door uitjes, bezoekjes en vakanties een leuke tijd te bezorgen. Nu werden de rollen eigenlijk omgedraaid: de deelnemers gingen op bezoek bij de vrijwilliger thuis.

Meedoen

Wie mee wil doen met het Zonnebloemwerk kan zich richten tot: www.zonnebloem.nl Zeist heeft zo'n 120 Zonnebloemvrijwilligers.



Omstreeks 15 uur 30 keerden de gasten huiswaarts. Het was heel gezellig geweest en er was veel onderling gesproken. Hopelijk volgend jaar weer zoiets moois.