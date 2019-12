Nono blikt terug

Zeist - De ezels kijken terug op een bewogen jaar. Ze hebben van een paar goede vrienden afscheid moeten nemen. Zoals van onze geliefde Jaap, hij werd 36 jaar. En Mannis, stoere ruin met een klein hartje. Hij is op 27-jarige leeftijd overleden. Fiona was mager en verdrietig in het begin, maar heeft nog een paar jaartjes enorm genoten. Zij werd 30 jaar. En Trijntje heeft iedereen verrast en trots gemaakt met haar doorzettingsvermogen en groeiende vertrouwen. Zij was 21 jaar toen haar lichamelijke klachten teveel werden.

Er waren ook mooie momenten van afscheid, want voor verschillende gezonde ezels werd een fijn pleegadres gevonden!

Er mochten ook nieuwe ezels verwelkomd worden. De laatsten zijn prachtige Ruby en Rosie. Ze doen het goed in de kudde, alleen jongeman Rico (5) vindt de dames té leuk. Voor hem moeten we ze dus behoeden. Rico wordt komend jaar uitgeplaatst naar een pleegadres. Zijn maatje Kobus, waar hij nu gelukkig minder afhankelijk van is, wordt vaste bewoner. Die hoort met zijn 25 jaar bij de bejaarden. Net zoals Nono (29), zij slaapt sinds kort iedere nacht in de verpleegstal en de rust bevalt haar goed.

De ezels en tweebeners van de Ezelsociëteit wensen alle betrokken lezers van het ezelnieuws een heel fijn 2020 toe! En u bent van harte welkom om hen een nieuwjaarsknuffel te komen geven.