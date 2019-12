Supersonische honderd-jarige Dirk Hagoort

Een supersonische honderdjarige. Zo zou je Dirk Hagoort (100) kunnen noemen. Tot twee jaar geleden reed hij nog auto en deed hij mee met schaakcompetities, waarbij hij nog iedereen versloeg. Na de verhuizing van Woerden naar Huize Valckenbosch, ontmoette hij vorig jaar medebewoonster Janny bij de koffieautomaat. Sinds die dag zijn ze een hecht paar.

Zeist - Dirk groeide op Oudewater en leerde op de ijsbaan zijn toenmalige vrouw Maartje kennen. Na een moeilijke tijd in de oorlog zijn ze in augustus 1945 getrouwd. Samen kregen ze vier kinderen. Uiteindelijk zijn ze samen meer dan 70 jaar getrouwd geweest. Helaas is Maartje vier geleden overleden.

Dirk heeft 32 jaar als administrateur bij een aannemingsbedrijf in Nieuwerbrug gewerkt. Dirk vierde dinsdag 24 december feest met al zijn kinderen en kleinkinderen in Huize Valckenbosch. Voor het eerst was de hele familie bij elkaar. Locoburgemeester leende zijn burgemeestersketting even uit aan Dirk voor de familiefoto. Marcel Fluitman vroeg naar het recept van Dirk, waarom hij nog zo gezond en bij de tijd is. "Iedere dag een Jägermeister," lachte Dirk. "En dan niet in een borrelglaasje, maar in een wijnglas," vult dochter Marianne aan.