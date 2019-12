Afscheid correspondent Asta Diepen

Carol Dohmen

twee periodes ontzettend leuk werk

Asta Diepen heeft haar werkzaamheden als correspondent voor De Nieuwsbode per 1 januari beëindigd. Het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Ze kijkt terug op een mooie periode van ruim vier jaar, de tweede, want ze werkte eerder al voor deze krant.

Zeist - "Het is gewoon ontzettend leuk werk". Wanneer Asta Diepen vertelt over haar ervaringen gaat ze rechtop zitten en beginnen haar ogen te stralen. In 1993 koos ze bewust voor de lokale krant in haar woonplaats Zeist.

Met hart en ziel

"De rol van een huis-aan-huisblad vind ik hartstikke belangrijk. Er vinden zoveel evenementen en activiteiten plaats waar mensen zich met hart en ziel belangeloos voor inzetten. Al die mensen vormen het cement van de samenleving. Ik vind het belangrijk inwoners daar goed over te informeren en de verhalen erachter te vertellen."

Politiek verslaggever

Toen ze in 1993 startte, werd ze politiek verslaggever. Het was vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Diepen: "Ik sprak iedereen, raadsleden, buurtbewoners. Ook toen speelde het nodige rond de verkeerssituatie, dat leverde spannende artikelen op."

Gepassioneerde mensen

Ze herinnert zich haar eerste niet-politieke interview. "Ik sprak met een vrouw die aan rouwbegeleiding deed. Dat heeft me toen persoonlijk geraakt. Ik vind het sowieso heel bijzonder om al die gepassioneerde mensen te horen vertellen over de manier waarop ze zich belangeloos voor de samenleving inzetten. Hun enthousiasme is mijn inkt."



Vorstelijk gewinkeld

In 1998 kreeg ze zoveel werk als tekstschrijver, dat ze haar werk voor de krant stopte. Ze schreef voor vakbladen en personeelsbladen, maar toen er in 2015 weer een vacature bij de krant was, kwam ze terug. Diepen: "Er was geen budget meer voor politieke verslaggeving, dus ik heb me in allerlei andere verhalen verdiept."

Carolien Paasman

Ze werkte indertijd nauw samen met eindredacteur Carolien Paasman, met collega Marijke Wieringa raakte ze gaandeweg bevriend. "We hebben mooie dingen gemaakt. De rubriek 'Vorstelijk gewinkeld' was een idee van Carolien. We hadden er in eerste instantie zes bij elkaar gesprokkeld. Het zijn er uiteindelijk meer dan 120 geworden".



Actief in Zeist

Asta Diepen blijft zich inzetten voor de gemeenschap in Zeist, onder andere bij de Walk Art Markt en Het Geheugen van Zeist.