Echtpaar Van der Werf: een leven lang onderwijs

In Zeist was op de Slotlaanschool werk voor onderwijzers. "En een woning, dat gaf voor ons de doorslag", vertellen Kees en Elsbeth van der Werf.

ZEIST - Maandag 29 december jl. waren ze 60 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar in 1957 kennen op een lagere school in Espel, Noordoostpolder. Mevrouw van der Werf werkte er al enige tijd als onderwijzeres, toen meneer van der Werf er als invaller kwam werken. De liefde ontstond snel tussen beiden. "In die tijd was het moeilijk aan woonruimte te komen. In 1962 was er een baan aan de Slotlaanschool op de plek waar nu de Hema is. De vacature kwam als geroepen omdat er ook een woning bij aangeboden werd. We hebben met veel plezier in de toen spiksplinternieuwe flats aan de Margrietlaan gewoond. Hier zijn onze twee zoons geboren." Mevrouw van der Werf zorgde voor de kinderen, maar was ook regelmatig invalkracht op diverse scholen in Zeist.

De heer van der Werf ging in 2000 met pensioen, zijn vrouw was al eerder gestopt met haar werk op school. "Een leven lang onderwijs", concludeerde burgemeester Janssen. Om hun 60-jarige huwelijk te vieren gaat het echtpaar op vakantie naar Paramaribo, de geboorteplaats van mevrouw van der Werf.