Gelukkig nieuwjaar!

ZEIST / BUNNIK - Met klinkende champagneglazen en knallende vuurpijlen duiken we het nieuwe jaar in. 2010 is alweer tien jaar geleden! Sta je daar eens bij stil? De stappen die je nu zet, de boterhammen die je smeert en de nieuwjaarsborrels waar je toost met collega's of verenigingsgenoten zijn de eerste van dit decennium!

Het nieuws van deze week is dus extra nieuw nieuws. Dubbel nieuw in het dubbeljaar 20-20! Wij zijn in ieder geval razend benieuwd naar alle nieuwe persberichten, nieuwsbrieven, reacties, likes, foto's, initiatieven, advertenties, agendapunten en sportverslagen van het nieuwe decennium.