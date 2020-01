Dinsdag 14 januari 2020 biedt IVN samen met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug het symposium 'Natuurlijk Gastvrij in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug' op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Recreatieondernemers, terreinbeheerders en natuurvrijwilligers gaan samen aan de slag met de waarden van het gebied.

Zeist - Recreatieondernemers die meer willen doen met natuurbeleving en/of duurzaamheid zijn die dag welkom.

Recreatieondernemers en terreinbeheerders in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werken in een omgeving met afwisselend landschap van heuvels, bossen, stuifzanden, heidevelden en statige landgoederen. Het is een bron van natuur en cultuur en niet gek dus dat bezoekers juist deze aspecten zo waarderen. Meer en meer gaat het hen om de beleving van het gebied, zo ervaart ook Stephanie Holwerda van Landgoed Zonheuvel: "Het zijn de mooie verhalen, weetjes en aanraders die zorgen voor een unieke beleving die de gasten nog lang bij blijven en waarvoor ze graag terugkomen".

Tijdens het symposium kunnen deelnemers verschillende workshops volgen, zoals het ontwikkelen van een succesvol belevingsarrangement of een kijkje in de keuken van de eetbare natuur. Ook duurzaam ondernemen krijgt de aandacht. "Als recreatieondernemer willen wij de vruchten plukken van alles dat het Nationaal Park ons biedt en zelf ook bijdragen aan het behoud ervan. Dat kan alleen als we weten wat er speelt. Dit symposium geeft ons daarvoor de handvatten en dat is meer dan welkom," aldus Holwerda. Naast de workshops is er ruimte voor ontmoeting en uitwisseling en gaan de deelnemers eropuit om zelf de Heuvelrug te beleven.

Het symposium is onderdeel van het landelijke programma Gastheer van het Landschap. Met het programma leidt IVN Natuureducatie recreatie-, horeca- en agro-toeristische ondernemers op tot ambassadeurs van de omgeving waarin zij ondernemen. Het programma sluit aan bij de missie van IVN Natuureducatie.

Datum en tijd: dinsdag 14 januari 2020, 09.30 - 18.00 uur. Prijs: Regulier €59,- / Gastheer/-vrouw van NP Utrechtse Heuvelrug €49,- / Combiticket (geldig voor twee personen) €98,-. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

Meer informatie en tickets: bit.ly/natuurlijkgastvrij