Ojik draait weer door op carnavalsavond

Immer Hansi, Maurice Huismans, Rene Karst, Vieze Jack en The Confetti Ravers zij de artiesten in de grote feestzaal. (Foto: CVDR))

Aankomend weekend is het weer tijd voor een carnavalsavond in Odijk: Ojik Draait Door! Deze zesde editie van het feest van CV De Rijnpinters vindt plaats op zaterdag 11 januari in het Dorpshuis. Aanvang is 21.00 uur.

Odijk - Ojik Draait Door! is een feest voor jong en oud, waarbij in meerdere zalen een avondvullend programma wordt neergezet met artiesten die weten hoe je een feest moet bouwen. Dit jaar zijn de artiesten in de grote feestzaal: Immer Hansi, Maurice Huismans, Rene Karst, Vieze Jack en The Confetti Ravers. In de kleine feestzaal zal het DJ duo Sjefke en Jantje weer de platen aan elkaar draaien uit oude vervlogen carnavalstijden.

Tickets voor Ojik Draait Door! heb je voor € 17,50 bij de Primera in Odijk of op de avond zelf aan de deur voor € 20 (vol is vol). Donateurs hebben op vertoon van hun donateurskaart gratis entree (leeftijd: 16+).

In hetzelfde weekend als Ojik Draait Door! zal vrijdag 10 januari het Kromme Rijn BlaasKapellenFestival worden gehouden (aanvang: 20.00 uur, entree gratis). Meerdere blaaskapellen zullen hun repertoire ten gehore brengen in de Leutbunker. De blaaskapellen spelen deze avond om de Publieksprijs, maar natuurlijk vooral voor de Ojikse roem.