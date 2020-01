Derk Frederiks op Eerste Kerstdag overleden

Bunnik - Derk Frederiks, eigenaar van de Doe Het Zelf zaak aan de Molenweg te Bunnik, is op Eerste Kerstdag overleden. Dat meldt Cecile aan de Stegge uit Bunnik.

''Derk Frederiks was ruim 16 jaar een uiterst behulpzame Doe het Zelf specialist. Iedereen die deze zaak wel eens bezocht weet: je kwam er nooit alleen. Altijd kwam er nóg iemand binnen voor een schroefje, een moertje, een stuk gereedschap, een pot verf of een klosje garen. En al die mensen werden door Fredriks met goed advies en een vriendelijk woord geholpen. Het is dan ook geen wonder dat heel Bunnik over hem praat sinds de zaak gesloten is.

Toch weet lang niet iedereen wat er gebeurd is. Daarom (nog mede op verzoek van Frederiks zelf) dit bericht. Hij werd in de zomer van 2019 volkomen onverwacht geconfronteerd met een slopende ziekte, die in de loop van het jaar een steeds snellere wending nam. Derk vertelde open over zijn ziekte. In reactie daarop heeft hij sinds de zomer van veel mensen uit Bunnik een aardige kaart of een persoonlijke attentie gekregen. Hij had al die mensen graag geantwoord, want alle blijken van medeleven en waardering deden hem goed. Helaas kreeg hij die tijd niet meer. Derk is de laatste weken van zijn leven verzorgd in Hospice Het Vrijthof in Tiel; hij is daar op 25 december overleden. Op maandagmiddag 30 december is hij in stilte begraven in zijn woonplaats.''