Bijzondere lichtbeleving op Slot Zeist

Een van de meest bijzondere kunstwerken tijdens het lichtfestival is 'The Cloud'. (Foto: Lucky Luxem)

Lumen in art organiseert van september tot april lichtfestivals op verschillende plekken Europa. Kastelen met hun parken worden op een unieke manier spectaculair verlicht door internationale kunstenaars. De kunstenaars nemen je ook in Zeist mee op reis langs zeer bijzondere kunstwerken.

door Hetty Heijne

Zeist - "Natuurlijke lichtverschijnselen zijn een inspiratiebron voor veel kunstenaars", vertelt Meggie van Dijk, projectmanager van Slot Zeist. "Denk hierbij aan een fonkelende sterrenhemel, de bliksem, een gewone gloeilamp of led-verlichting. Tijdens het Lichtkunstfestival gaan kunstenaars hiermee aan de slag met als resultaat een voortdurend spel van licht en schaduw gecombineerd met geluid en muziek.'' Het internationaal Lichtkunstfestival Slot Zeist is dit jaar voor het eerst onderdeel van een Europese tour. Lichtdesigners en lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland zoals Italië, Canada, Polen, Zwitserland, Frankrijk, Filipijnen en Nederland, zullen hun lichtkunstwerk laten zien aan het publiek. Er zal een route worden gecreëerd in de slottuin waarlangs de bezoekers van lichtkunstwerk naar lichtkunstwerk lopen. "Niet alleen Europese kunstenaars, ook de basisschoolkinderen van de gemeente Zeist doen actief mee met een van de meest adembenemende projecten: Lightart for Kids", vervolgt Van Dijk. "Ruim zeshonderd basisschoolkinderen versieren gebruikte petflesjes als bloemen. Deze worden gecombineerd met led-lichtjes, wat een geheel verlichte bloementuin oplevert".

Het Lichtkunstfestival met maar liefst tien kunstwerken is niet enkel leuk voor ouderen, maar ook voor gezinnen met kinderen en zal ook de kunstliefhebber bekoren. Naast alle kunstwerken zal het Slot Zeist sprookjesachtig worden uitgelicht, waardoor bezoekers kunnen genieten van kunst op een toegankelijke manier. Tijdens het Lichtkunstfestival is de Brasserie geopend en rondom het vuur buiten op het Slotplein kunnen kinderen marshmallows roosteren. Bij het lichtfestival draait alles om licht en reflectie en om die reden is het festival alleen

's avonds te bezoeken.

Het evenement vindt van 10 tot en met 19 januari van 18.00 tot 22.00 uur plaats en tovert het zeventiende-eeuwse Slot Zeist om tot een waar lichtkunstspektakel. Op vrijdag 10 en 17 januari en op zaterdag 11 en 18 januari is het bezoek aan het festival te combineren met een bezoek aan de expositie van Herman van Veen in Het Slot.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.lichtkunstfestivalslotzeist.com (online is goedkoper dan ter plaatse). Het lichtfestival is met een rolstoel toegankelijk.